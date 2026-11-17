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El Barcelona ha zanjado la cuestión sobre el futuro del delantero egipcio Hamza Abdelkarim y descarta su salida en el próximo mercado de invierno, ya sea en forma de cesión o de venta, pese a sus escasos minutos con el primer equipo desde el inicio de la temporada.

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Según el diario español «Marca», la dirección deportiva del Barcelona no contempla desprenderse del jugador, y el propio Hamza Abdelkarim tampoco quiere abandonar el club, después de que el conjunto azulgrana se hiciera con sus servicios al término de la pasada temporada.

El Barcelona había incorporado a Hamza Abdelkarim antes del final de la temporada pasada y, tras seis meses cedido en el filial, además de su convocatoria con la selección de Egipto para disputar el Mundial, el club decidió ejecutar la opción de compra pactada con el Al Ahly por 1,5 millones de euros.

Esta operación responde al deseo de la dirección deportiva de asegurar el futuro de un futbolista con un gran margen de progresión en los próximos años.

El delantero egipcio realizó la pretemporada con el primer equipo y, aunque luce un dorsal del filial, está plenamente integrado en los entrenamientos y en la dinámica del primer equipo.

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Sin embargo, su papel en el primer equipo ha sido muy reducido durante los primeros meses de competición, ya que solo ha disputado 12 minutos repartidos en dos partidos: 4 ante el Rayo Vallecano y 8 frente al Getafe.

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Minutos escasos

Hamza Abdelkarim también ha jugado un partido de Primera Federación con el filial, en el que demostró su calidad al marcar uno de los dos goles de su equipo.

Pese a su buen rendimiento, eso no le ha valido para sumar más minutos en el equipo de Hansi Flick.

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Una cesión en el próximo mercado de invierno era una de las opciones sobre la mesa, pero no se materializará, ya que ni el club ni el jugador contemplan separar sus caminos el próximo mes de enero.

A la espera de su oportunidad

La intención de la dirección deportiva es que el delantero egipcio siga dentro de la estructura del primer equipo, al considerar que su progresión pasa por entrenarse a diario a las órdenes de Hansi Flick, ganar experiencia y esperar el momento adecuado para tener minutos.

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El jugador podría disponer de minutos adicionales en algunos encuentros, como las primeras rondas de la Copa del Rey, que podrían suponer una oportunidad para demostrar su valía.

Si no encuentra hueco en el primer equipo, siempre podrá jugar con el filial o incluso con el Juvenil en la UEFA Youth League.

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Ni cesión ni venta

De este modo, la cesión de Hamza Abdelkarim en el mercado de invierno queda totalmente descartada, después de que hace unas semanas surgieran informaciones sobre el interés del Como italiano en hacerse con sus servicios.

Al mismo tiempo, el delantero egipcio ha vuelto a ser convocado por su selección durante el actual parón internacional, ante las grandes esperanzas depositadas en él en Egipto.