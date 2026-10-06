Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, exigió endurecer la sanción contra el Manchester City, así como la salida inmediata de los propietarios del club.

Según el diario "The Sun", Jamie Carragher pidió que se obligue a los propietarios del Manchester City a marcharse, y reclamó una sanción para el club de hasta cinco años.

La leyenda del Liverpool considera que una sanción de suspensión por una sola temporada no sería suficiente tras el impactante fallo contra el gigante inglés.

Un comité independiente declaró culpable al Manchester City de cometer infracciones a gran escala de las normas financieras durante nueve años, y el comité concluyó que el club ocultó más de 830 millones de libras esterlinas de financiación a través de acuerdos de patrocinio "ficticios" entre 2009 y 2018.

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El Manchester City niega rotundamente haber cometido irregularidad alguna, y ha presentado un recurso contra el fallo, por lo que no se impondrá ninguna sanción hasta que concluya ese proceso, existiendo un conjunto de posibles penalizaciones disponibles.

Pero Carragher cree que cualquier sanción final debe extenderse a lo largo de varias temporadas en lugar de simplemente castigar al City con una enorme resta de puntos por una sola vez.

En declaraciones en el programa "The Overlap Fan Debate", presentado por "Sky Bet", dijo: "Creo que si la gente habla de restar 80 o 100 puntos, eso solo significa algo más que una temporada que te lleva al descenso para luego volver de nuevo".

Algunos jugadores se marcharán

Y continuó: "Y creo que algunos jugadores se marcharán, pero creo que otros dirán: puedo soportar eso durante un año. Además, eso construye una relación con los aficionados, y se le verá de forma muy positiva".

Prosiguió: "Pero creo que este asunto debe prolongarse durante mucho tiempo, creo que la sanción debería extenderse a lo largo de varios años, de tres a cinco años, y después los jugadores pasarán a otra etapa".

Carragher también se preguntó cómo podría el City conservar a sus mayores estrellas si la sanción perjudicara gravemente los ingresos del club.

Y añadió: "Pero luego viene el aspecto financiero, ¿cómo pueden pagar los salarios de esos jugadores si no tienen dinero de la Premier League?".

Y agregó: "Si tienen que pagar todo ese dinero, y solo puedes gastar el dinero que ganan, tendrán que atenerse a eso ahora".

Luego, Carragher dirigió sus críticas a la directiva del Manchester City, incluidos el propietario, el jeque Mansour, y el presidente del consejo de administración, Khaldoon Al Mubarak.

El exdefensa inglés se preguntó cómo podrían los aficionados y los jugadores en general confiar en quienes dirigen el club si se confirma el fallo condenatorio contra el City pese al recurso.

Y dijo: "No sabía cómo podrían continuar los propietarios. ¿Cómo puedes confiar en ellos si se confirma su culpabilidad en esto?".

Y añadió: "El problema está en mi preocupación de que la cosa no vaya a ser así: si pierden el recurso, bien, sí, seguiremos adelante, aceptaremos nuestra sanción".

Y completó: "Nunca admitirán que estaban equivocados en este asunto, y siempre dirán que fuimos víctimas de una injusticia, que esto fue una farsa, ya sea por parte de la propia Premier League o de distintas personas".

Y prosiguió: "Y creo que seguirán dando largas, y creo que eso llevará al fútbol a caer en lo más bajo".

Y continuó: "Casi hace falta una solución en bien del fútbol, pero también en bien del Manchester City y de su afición para superar esta etapa, y no creo que puedan superarlo nunca con estas personas".

La reputación de los grandes jugadores del Manchester City

Pero Carragher insistió en que no se debe permitir que el escándalo financiero que ha salpicado al City destruya la reputación de los magníficos jugadores que lograron el éxito excepcional del club sobre el terreno de juego.

Y dijo: "Siempre sentí que eran culpables, manipularon los registros, hicieron trampas, se les deben retirar los títulos, pero cuando lo pienso de la manera en que lo pienso, no puedo cambiar mi opinión sobre los jugadores individuales".

Carragher explicó: "Si yo estuviera en el lugar de Kevin De Bruyne, David Silva o Vincent Kompany, estaría muy enfadado con el club porque la gente iba a tener estas conversaciones".

Y añadió: "No estoy necesariamente de acuerdo con eso porque miro a un jugador individual, sigo pensando en Kevin De Bruyne golpeando esos balones con su pie derecho, y creo que eso no tiene nada que ver con el propietario".

Por su parte, la directiva del club ha insistido en su inocencia a lo largo de todo este caso, y el club lucha ahora por anular las conclusiones del comité, y Carragher reconoció que entiende por qué muchos aficionados del City siguen apoyando a las personas que convirtieron a su club en una fuerza dominante.

Y dijo: "Siento lástima por ellos porque son personas que transformaron por completo su club de fútbol en cuanto a lo que ven sobre el terreno de juego, y la conquista de títulos".

Y continuó: "Estos son como grandes y poderosos gobernantes de un Estado nación, y dicen: 'Estamos decididos, os digo que están equivocados en este asunto'".

Y completó: "La cosa es como, ya sabéis, estas personas importantes, estas personas, estos aficionados quizá los miran con admiración y los adoran profundamente, por lo que le han dado a su club de fútbol. Están muy por delante en este asunto".

Y Carragher concluyó: "Casi siento, en cierto sentido, que es muy difícil para los aficionados del City no decir eso, y aferrarse a ello el mayor tiempo posible".