Dayro Moreno no tiene ofertas del América de Cali, pero sí de un club colombiano

El delantero colombiano, que salió de Talleres de Córdoba, tiene posibilidades de jugar en el FPC.

Dayro Moreno está buscando equipo. El tolimense, uno de los goleadores más influyentes del fútbol colombiano, sigue mirando opciones para la temporada que viene luego de salir de por la dura situación que vive por el COVID-19.

"Creo que todavía tengo tres años para estar en el exterior. Hay ofertas, pero nada concreto. He hablado con , el equipo de mis amores, pero no me puedo apresurar", dijo en diálogo con Caracol Radio.

En días anteriores varios medios colombianos hicieron eco de una información que vinculaba al atacante con el , sin embargo, el representante del jugador se encargó de negar rotundamente el rumor:

"No hemos tenido ninguna comunicación con ningún directivo. He escuchado audios de Mauricio Romero diciendo que se lo han ofrecido, pero oficialmente no es así"

Sin embargo, no descartó que un equipo en pueda quedarse con los servicios goleadores del de Chicoral:

"Tenemos dos ofertas: una aquí (Rionegro) y otra afuera. Salazar ha hablado varias veces conmigo, Dayro sabe. Estamos solucionando cosas con Talleres y en base a lo que se decida, se tomará una postura. Es lo que se ha adelantado de forma directa"

Dayro, también goleador en , no se atreve a anticipar nada y sólo reiteró que su carrera deportiva todavía no ha terminado y que tiene mucho para dar. Recordemos que Moreno, de 34 años, llegó a Talleres en 2019 proveniente de Nacional, club en el que estuvo entre 2017 y 2018.