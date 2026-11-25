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Con numerosas bajas, el Bayern de Múnich sufrió su primera derrota de la temporada al caer 2-1 ante el OSC Lille en la quinta jornada de la Champions League. Analizamos a sus jugadores.

Vincent Kompany tuvo que improvisar ante el Lille, sobre todo en ataque. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari y Alphonso Davies se perdieron el partido por lesión, al igual que el capitán Manuel Neuer. Jamal Musiala y Luis Diaz, recién recuperados, no entraron hasta la recta final.

Dayot Upamecano adelantó a un Bayern muy mermado (15). El aparente empate del Lille, obra de Ayase Ueda, fue anulado acertadamente tras la intervención del VAR por una falta sobre Joshua Kimmich (46). En el minuto 62, Ueda marcó el 1-1, esta vez válido, antes de que Aleksandar Pavlovic pusiera al Bayern por detrás con un gol en propia puerta.

Tras cinco jornadas, el Bayern ocupa el puesto 15 con ocho puntos. Ahora está a dos puntos de la octava plaza, que da acceso directo a los octavos de final. Aún le esperan partidos en casa contra el Slavia de Praga y el Real Betis, además de una visita al Manchester United.

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¡Aquí puedes leer la crónica del partido!

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Jonas Urbig

Después de su brillante actuación en el empate 1-1 contra el 1. FC Köln, Urbig vivió una noche desafortunada en Lille. Primero firmó una buena parada ante Ueda (23) y después no pudo hacer nada en los dos goles encajados. Nota: 3.

Notas del Bayern contra el OSC Lille: Josip Stanisic

Pasó del lateral izquierdo al derecho en la defensa de cuatro. Al principio mostró algo más de vocación ofensiva que contra el Köln, pero pronto fue a menos. Nota: 4.

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Dayot Upamecano

Después de marcar tres goles en la Bundesliga, Upamecano también vio puerta en la Champions League: cabeceó un córner de Bischof para abrir el marcador. Con ese gol estableció un récord personal, ya que nunca había marcado cuatro tantos en una temporada. En la primera parte también defendió con mucha atención, pero tras el descanso empezó a mostrarse inseguro. Tuvo mucha suerte en el minuto 46: una cesión de cabeza fallida propició el aparente empate del Lille, que fue anulado acertadamente tras la intervención del VAR por una falta de Ueda sobre Kimmich. En el empate que sí subió al marcador, Upamecano perdió de vista al goleador a su espalda. Toda una montaña rusa. Nota: 3.

Notas del Bayern contra el OSC Lille: Min-Jae Kim

Sustituyó a Jonathan Tah y ofreció una actuación muy sólida. Nota: 3,5.

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Hiroki Ito

Jugó en el lateral izquierdo en su sexta aparición de la temporada, la segunda como titular. Al principio se notó que al japonés le faltaba ritmo de competición. Sin embargo, Ito mejoró a medida que avanzó el partido y, por ejemplo, despejó con acierto ante Mbappe en el minuto 72. Nota: 3,5.

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Joshua Kimmich

Trabajó con intensidad sin balón, pero no aportó nada decisivo en posesión. Nota: 4.

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Tom Bischof

Ante el Köln, Bischof actuó por momentos como sustituto de Kane en ataque tras entrar desde el banquillo; contra el Lille ocupó su posición habitual junto a Kimmich. Sirvió el córner del 1-0 de Upamecano, pero por lo demás pasó bastante desapercibido. Nota: 4.

Notas del Bayern contra el OSC Lille: Lennart Karl

Era el único atacante habitual que estaba realmente en forma y, precisamente él, estuvo completamente fuera de tono. Karl no generó peligro por la banda derecha. Antes del empate del Lille, defendió con muy poca intensidad a Nathan Ngoy, autor de la asistencia. Nota: 5,5.

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Aleksandar Pavlovic

Adelantó su posición y aportó presencia física en el poco habitual papel de mediapunta. El portero del Lille, Berke Özer, detuvo sus dos disparos lejanos (14 y 27). Pavlovic acabó enviando el balón a la portería, pero a la equivocada: tras un tiro de Ethan Mbappe al poste, falló en el despeje y marcó en propia puerta el gol de la victoria del Lille. Nota: 5.

IMAGO

Notas del Bayern contra el OSC Lille: Nathaniel Brown

Se esforzó por la banda izquierda, pero terminó sin tener ningún impacto. Nota: 5.

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Notas del Bayern contra el OSC Lille: Konrad Laimer

El polivalente jugador austriaco puede jugar prácticamente en cualquier posición. Ante el Lille ocupó por sorpresa el puesto de Kane como delantero centro y presionó a sus rivales con una energía inagotable. Al comienzo de la segunda parte, Laimer tuvo un encontronazo con Alexsandro y cayó al suelo tras un amago de cabezazo. Segundos después, derribó a Ngoy de forma ostensible y vio la tarjeta amarilla. Laimer también apareció una vez con peligro ante la portería, pero Özer le negó el gol cuando estaba solo (26). Tras el triple cambio del minuto 76, Laimer regresó a su posición habitual en el lateral derecho. Nota: 4.

Notas del Bayern contra el OSC Lille: suplentes

Jamal Musiala: Después de todos los debates de los últimos días, Musiala entró desde el banquillo, como ya había hecho contra el Köln. Sustituyó a Bischof en el minuto 76 y llegó a disparar una vez. Sin calificación.

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Luis Diaz: También entró en el minuto 76, en sustitución de Stanisic. Sin calificación.

Tim Binder: Entró por Ito. Sin calificación.

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Noah Codjo-Evora: Entró por Karl en el minuto 81. Sin calificación.

Jonathan Tah: Sustituyó a Kim en el tiempo añadido. Sin calificación.