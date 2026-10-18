Davy Klaassen tiene un mensaje claro para Marcos Leonardo tras un llamativo episodio con un penalti en el Groningen-Ajax

Davy Klaassen no le reprocha nada a Marcos Leonardo por el llamativo episodio ocurrido justo antes del penalti que falló en el FC Groningen - Ajax, según explicó tras el partido a ESPN. Leonardo también quería lanzar el penalti, pero el capitán del Ajax se lo impidió.

La escena dejó imágenes llamativas. Leonardo y Klaassen discutieron largo rato sobre el césped y, después, este último falló el penalti.

«Leo provocó el penalti y quería lanzarlo. Pero lo acordado es lo acordado: lo lanzo yo», explicó con claridad el capitán del Ajax, que figura como primera opción en la lista de lanzadores.

«Lo hablamos brevemente. Es delantero y quiere marcar. Es muy lógico, pero en ese momento tengo que asumir mi responsabilidad».

Klaassen confirmó que en ningún caso hubo una pelea. «Quizá parecía que estábamos peleados, pero no era así».

Poco después, el propio Klaassen pareció a punto de cometer un penalti con una entrada arriesgada sobre Brynjólfur Willumsson, pero, tras una larga revisión del VAR, Dennis Higler decidió no señalarlo.

«Tuve la sensación de que me deslicé por delante de él, no hacia él», señaló Klaassen, de acuerdo con Higler. «Los dos pasamos de largo ante el balón. Él también lo falla. Pero, bueno, no soy árbitro».