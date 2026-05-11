Davy Klaassen se le escapa un comentario sobre el nuevo entrenador del Ajax

Davy Klaassen ya conoce detalles sobre el futuro entrenador del Ajax. Así lo indicó en el programa «Rondo» de Ziggo Sport, donde fue invitado el lunes.

La semana pasada se filtró que hasta quince jugadores podrían marcharse. «Nosotros también lo oímos, pero no sé qué hay de cierto. Jordi Cruijff es muy reservado, así que siempre dudas de esos rumores», añade.

“Él (Cruijff) ya trabaja en la próxima temporada; aún no tenemos entrenador”, añade, confirmando la salida de Óscar García, aún no anunciada por el club.

Youri Mulder le pregunta por Míchel, actual técnico del Girona y, según los rumores, favorito para dirigir al Johan Cruijff ArenA la próxima temporada. «Eso parece, pero no sé nada», responde Klaassen.

Solo sé que Daley (Blind) habla muy bien de él; incluso cuando no jugaba, lo elogiaba, y eso me parece muy positivo. Veo a menudo al Girona y su fútbol está muy bien trabajado».

Wytse van der Goot pregunta por el posible regreso de Daley Blind al Ajax. Klaassen lo tiene claro: «Sería muy bueno».

El capitán añade que este verano habrá muchos cambios: «Seguramente Cruijff se despida de varios jugadores, lo que significa que llegarán otros nuevos; tendrá mucho trabajo».