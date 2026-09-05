El PSV se impuso este sábado por 1-3 al Ajax en el Johan Cruijff ArenA, pero justo después del final del partido se habla principalmente del duro golpe que Ruben van Bommel propinó a Aaron Bouwman. Davy Klaassen contó su versión ante las cámaras de ESPN.

El centrocampista ya había sido sustituido en el momento del incidente, en el minuto 79, pero, al igual que el resto del banquillo del Ajax, salió corriendo al campo. “Tengo que decir que entré para intentar calmarlo todo”, explica Klaassen.

“Vi que Van Bommel llegaba tarde y arrolló de lleno a Aaron. Para mí esto no es otra cosa que roja. ¿Quizá estoy muy loco? No lo sé”, señaló Klaassen, tras lo cual Milan van Dongen confirmó que en todo el estudio de ESPN también lo consideraban roja.

“Vi a Aaron en el suelo y le dije al árbitro (Sander van der Eijk, red.): ‘¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto?’. Pero él lo calificó de desafortunado”, revela entre una sonrisa cínica Klaassen, que realmente no entiende en absoluto la explicación de Van der Eijk.

Aun así, Klaassen sabe que no fue culpa del árbitro que el Ajax perdiera ante el PSV. Considera que, pese a todo, había opciones de más. “Creo que lo dejamos escapar sobre todo en la primera parte. Tenemos dos o tres ocasiones clarísimas. El 1-2 al descanso no se correspondía con lo visto sobre el campo.”

“El año pasado estuvimos muy mal, ahora hemos mejorado mucho. Pero tenemos que ganar este tipo de partidos si queremos estar por delante del PSV. Ahora tenemos tres puntos perdidos más, y tendremos que recuperarlos.

“Es una pena, porque esto eclipsa un partido muy bonito”, añadió después Hugo Borst a las palabras de Klaassen sobre el incidente entre Van Bommel y Bouwman. “En primer lugar por Bouwman, pero también por Van Bommel. Esto de verdad se le va a quedar pegado. Tiene que hacer algo al respecto. Es un comportamiento absurdo.”