Dávila: “Fracasar hubiera sido no salir de México”

Luego de haberse probado con Chivas, el mediocampista jalisciense busca trascender en Nueva Zelanda.

La historia de Ulises Dávila dio un giro completo desde que fue vendido por al de . A partir del 2011, el futbolista zurdo hizo carrera con el Vitesse de , Sabadell, Córdoba y de , Vitoria Setubal de , Delhi Dynamos de la y de , algo que pudiera tener diferentes calificativos.

Pero para el canterano del Rebaño, esto no puede significar una derrota, pues hubiera tomado tal sentido de no haber explorado nuevos aires, como ahora lo vive en el Wellington Phoenix del futbol de Oceanía.

“Fracasar hubiera sido no haber salido de mi país, si no hubiera arriesgado y asumido el desafío. Habría sido un fracaso para mí si no hubiera tenido el coraje. Para mí, triunfar en la vida se trata de hacerlo bien, disfrutando de mi familia, convertirme en una mejor persona. Lo he disfrutado y para mí eso es un éxito”, mencionó en entrevista telefónica con Goal.

No llega antes el más rápido ni el más fuerte, si no el que persiste, trabaja y cree en su objetivo... 💪🏼⚽ pic.twitter.com/zoPa8BRst7 — ulises davila (@uli_davila) 28 de octubre de 2019

Respecto a lo que sucedió con Chivas en el verano, donde trabajó bajo las órdenes de Tomás Boy por un corto periodo de tiempo, explicó lo que sucedió para no quedarse en la institución.

“Estábamos viendo si había una oportunidad ahí. Estaba en casa y surgió la oportunidad de ver si podía ir y entrenar un poco, para ayudar a mantenerme en forma físicamente. Honestamente, cuando llegó la oportunidad en Nueva Zelanda, les agradecí y que no quería quedarme más tiempo con Chivas, que tenía que aprovechar esta oportunidad importante para mi carrera. Nos fuimos en buenos términos, les di las gracias y les dije que esperaba continuar mi carrera fuera de México”, dijo.

Dávila, quien destacó en selecciones menores, consideró que “cada uno toma sus propias decisiones. He tenido buenas oportunidades futbolísticas y económicas que he aprovechado. Disfruté de la India el poco tiempo que estuve ahí. Ahora aquí en Nueva Zelanda firmé por dos años. Por eso tomé la decisión de venir porque sentí que sería un jugador muy importante aquí, que sería feliz con mi familia y disfrutaría jugando futbol aquí”.