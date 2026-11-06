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El defensa del AC Milan Davide Bartesaghi ha hecho una dura valoración de la actuación de su equipo tras la decepcionante derrota por 2-0 ante el Ferencvaros. El joven futbolista no se mordió la lengua al hablar de la manera en que la plantilla afrontó su último compromiso europeo en San Siro.

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Un derrumbe mental en San Siro

El ambiente en San Siro se volvió hostil el jueves por la noche, cuando el Milan sufrió una desalentadora derrota ante el Ferencvaros húngaro. Pese a llegar al encuentro con el impulso de sus recientes éxitos en las competiciones nacionales, el Milan estuvo muy lejos de su nivel habitual, lo que provocó una dura autocrítica desde el vestuario. Bartesaghi, elegido para disputar el choque europeo, no se mordió la lengua al analizar por qué el gigante italiano no estuvo a la altura de la ocasión.

«Los datos hablan por sí solos, es un problema mental», declaró Bartesaghi a Milan News en una entrevista sin filtros tras el partido, en la zona mixta. El joven lateral mostró su incredulidad por la manera en que el equipo afrontó una cita continental tan importante. «Creo que no se puede salir al campo con esta actitud. Tenemos que hacernos preguntas al respecto y darnos respuestas. A partir de mañana lo haremos e intentaremos que esto no vuelva a pasar».

Dudas sobre la preparación y el respeto al rival

Muchos se preguntaron si el equipo de Ruben Amorim había subestimado a su rival, pero Bartesaghi descartó que el exceso de confianza fuera la principal causa del resultado. Sin embargo, admitió que la falta de intensidad inicial fue la peor que había visto esta temporada. La incapacidad para igualar la energía de los visitantes resultó decisiva: el Milan no logró imponer su ritmo ni dominar durante los noventa minutos en San Siro.

«No creo que lo subestimáramos, porque si pensáramos eso sería algo muy, muy negativo», explicó el defensa. Señaló que, aunque el equipo ya había tenido problemas para arrancar los partidos, esta actuación marcó un nuevo mínimo. «El problema es que a veces no somos capaces de salir al campo con la actitud adecuada desde el principio, porque no es la primera vez que nos pasa este año. Creo que lo de esta noche ha sido lo peor. Como he dicho antes, tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir», añadió.

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Una semana de avances, echada por tierra

La derrota llega en un momento especialmente doloroso para el Milan, que parecía haber cambiado la dinámica tras ganar el derbi milanés. Las buenas sensaciones que generó aquel resultado se han esfumado rápidamente con este revés europeo. Bartesaghi señaló que los entrenamientos previos al partido habían sido productivos, lo que hizo que el posterior derrumbe sobre el césped resultara aún más difícil de asimilar para el cuerpo técnico y los jugadores.

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En declaraciones a otros medios, el joven lamentó que una sola noche de escaso esfuerzo hubiera borrado días de trabajo en Milanello. «La verdad es que necesitábamos hablar entre nosotros. La actuación no admite comentarios. Salimos al campo sin una buena actitud. Echamos a perder lo que había sido una buena semana. Tenemos que arremangarnos a partir de mañana y ponernos a trabajar», declaró a Sky Sport Italia.

Ante la cruda realidad

Mientras el Milan intenta recomponerse, la atención se dirige a un exigente desplazamiento en la próxima ronda de la competición. Bartesaghi subrayó que el equipo no puede permitirse esperar a recibir una «bofetada» para empezar a jugar con la urgencia necesaria. Destacó que la falta de garra y la incapacidad para ganar los segundos balones fueron los factores decisivos que permitieron al Ferencvaros aprovechar los errores del Milan durante toda la noche.

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«Lo sabíamos todo, también sobre el rival. Estamos entrenando bien durante la semana y, sobre todo después del derbi, teníamos el entusiasmo adecuado. Las alarmas saltaron después, sobre el terreno de juego. Nos faltó actitud desde el principio. En la segunda parte intentamos remontar todo lo que pudimos, pero no lo conseguimos. Teníamos que reaccionar de inmediato y no esperar a recibir una bofetada», concluyó Bartesaghi.