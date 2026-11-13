Compartir Sigue a GOAL en Google

David Raya, el portero estrella del Arsenal, no dudó cuando le pusieron a prueba: enumeró a toda velocidad los cuatro guardametas legendarios que forman su sorprendente Monte Rushmore definitivo de todos los tiempos.

Anuncios

Cuando se te considera uno de los mejores porteros del fútbol moderno, reducir la lista de los más grandes de la historia a un monte Rushmore de solo cuatro nombres no es tarea fácil. David Raya, guardameta del Arsenal, tuvo que hacerlo durante una rápida ronda de preguntas y respuestas en GOAL FanZone, donde le pidieron que eligiera su cuarteto definitivo de todos los tiempos.

Este momento distendido llega justo después de un importante reconocimiento en la carrera del español: según los datos oficiales de la votación publicados por FIFPRO, Raya entró por primera vez en el once mundial masculino de FIFPRO de 2026 tras recibir el voto de 10.278 futbolistas profesionales de todo el mundo. Recién alcanzado ese hito, el jugador del Arsenal no tardó en recordar a las leyendas que le precedieron.

El portero-líbero moderno y el gigante de la Champions League

Ante la petición de nombrar al instante a cuatro de los mejores porteros de todos los tiempos, Raya abrió su lista con Manuel Neuer, el veterano portero-líbero del Bayern de Múnich. El alemán revolucionó la posición durante la última década y media con su atrevida colocación fuera del área, y consolidó un legado que incluye cuatro presencias anteriores en el once mundial de FIFPRO.

Sin dudarlo, Raya mencionó a continuación a Thibaut Courtois, actual portero del Real Madrid. Como recogen los registros históricos de la competición de la UEFA, el imponente belga ha marcado la era moderna de la Champions League con actuaciones magistrales en el mayor escenario del fútbol europeo, junto a Neuer entre los grandes porteros de la actualidad.

Anuncios Anuncios

El eterno icono de Italia y el «San Iker» español

Al pensar en las grandes figuras clásicas del fútbol, Raya eligió en tercer lugar a Gianluigi Buffon, icono de la Juventus y de Italia. Según los archivos de FIFPRO, Buffon sigue siendo uno de los porteros más laureados de la historia de la organización: apareció en diez listas de candidatos al once mundial e inspiró a generaciones de guardametas con su autoridad y su longevidad en la élite del fútbol europeo.

Para completar su cuarteto, Raya se mantuvo cerca de sus raíces y escogió a Iker Casillas, capitán de España cuando ganó el Mundial. Casillas es uno de los únicos diez porteros que han formado parte del once mundial de FIFPRO desde su creación en 2005, con nada menos que cinco presencias.

Un monte Rushmore decidido en tiempo récord

Cuando le pidieron simplemente que «nombrara a los cuatro mejores porteros de todos los tiempos», Raya apenas necesitó un instante para dar su respuesta con absoluta convicción: «Neuer, Courtois, Buffon, Casillas». Aunque los aficionados seguirán debatiendo sin fin quién es el mejor de todos, la rápida elección de Raya deja claro que el guardameta del Arsenal, ganador de títulos, admira por igual a los pioneros que revolucionaron la posición en la era moderna y a los grandes dominadores del área de épocas anteriores.