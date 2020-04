David Pizarro se descargó contra Piñera: "Mientras el virus se estaba propagando, nuestro Gobierno no hizo nada”

El exvolante sigue "indignado" por las medidas tomadas para frenar el Covid-19. “En la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo".

David Pizarro expresó esta jornada su preocupación debido a la rápida expansión del Covid-19 que, de acuerdo al último reporte dado a conocer por el Ministerio de Salud, se contabilizaron 310 nuevos contagios por la enfermedad lo que sube la cifra total a 4.471 casos positivos. Las autoridades también informaron que la cantidad de fallecidos a causa de la pandemia alcanzó los 34 pues se sumaron siete víctimas fatales en las últimas 24 horas.

Por lo mismo, el exmediocampista volvió a alzar la voz en contra el Gobierno de Sebastián Piñera manifestando su "indignación" por cómo han reaccionado para frenar el brote, asegurando que "en la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo". Y lo hizo en medio de una entrevista al diario Corriere dello Sport.

En aquel medio, el Fantasista contó que ha pasado el confinamiento en Valparaíso y sostuvo: “Nos quedamos en casa, salimos por cosas esenciales. Estoy un poco indignado, ya que mientras el virus se estaba propagando, nuestro Gobierno no hizo nada”, expresó.

“Tuvo que actuar con prontitud, basándose en el ejemplo de Europa. ¿Sabes cuántas camas tenemos en cuidados intensivos? 300. Si las autoridades locales no hubieran intervenido, hablaríamos de una gran tragedia para el país. Me molesta, aunque realmente no debería sorprenderme”, agregó.

“Lo que los políticos no han entendido es que la gente no se queja por capricho. Se queja de que no hay dinero (…) Vengo de una familia muy pobre, por eso entiendo a mi gente. En la crisis, toda la arrogancia del capitalismo está emergiendo. También se aplica a otros estados de Sudamérica”, complementó.

Por otra parte, también tuvo palabras para el estallido social que se vio interrumpido por la crisis sanitaria y disparó a la reacción que tuvo el Poder Ejecutivo en la materia. “Desde octubre hasta hace dos semanas. ¿Qué está haciendo él? Envía al ejército. El resultado: 23 muertos, miles de heridos”, cuestionó.

Finalmente, el ex Santiago Wanderers, , Inter, AS y Universidad de aclaró que “aquí (en Chile) me etiquetan de comunista solo porque estoy con la gente, porque vivo entre la gente. Pero no me importa si eres de derecha o de izquierda”.

“Solo quiero más dignidad. No estoy diciendo justicia, dignidad. Es malo decirlo, eh, porque amo a mi país. Pero no quiero que la gente vuelva a perder su libertad”, cerró.