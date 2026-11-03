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El intento de Jack Grealish de relanzar su carrera en el Everton ha sufrido un serio revés después de que el jugador quedara fuera de la convocatoria por segunda vez en una misma semana. El entrenador del Everton, David Moyes, ha evitado concretar los motivos de la ausencia del internacional inglés, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su futuro a largo plazo en el Hill Dickinson Stadium.

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El Everton aparta a Grealish

El Everton logró una victoria el lunes por la noche ante el Newcastle, pero Grealish no estuvo en la convocatoria. Fue su segunda ausencia consecutiva, después de haberse perdido ya el triunfo de la semana pasada en la Carabao Cup frente al mismo rival.

El jugador de 31 años quedó inicialmente fuera del equipo por una presunta «infracción de la disciplina del club», una decisión que Moyes respaldó públicamente en su momento. Aunque el club atribuyó oficialmente esta última ausencia a su falta de forma física, su prolongada exclusión pone de relieve la precaria situación del futbolista en el club de Merseyside.

Moyes evita dar detalles sobre la ausencia

En declaraciones a la BBC, Moyes se mostró reservado sobre la situación. El veterano entrenador apenas aclaró cuándo podría volver a jugar el centrocampista con el Everton.

«No está disponible en este momento y tomaremos una decisión junto con el club cuando consideremos que vuelve a estarlo», afirmó Moyes.

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Preguntado por si la ausencia se debía realmente a motivos físicos, como había asegurado el club, el entrenador respondió con contundencia: «Lo único que digo es que no está disponible en este momento». Al ser interrogado sobre la presunta infracción disciplinaria, Moyes se limitó a añadir: «No puedo hacer comentarios al respecto».

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Una prometedora cesión se tuerce

Grealish regresó al Hill Dickinson Stadium con la esperanza de relanzar una carrera que había perdido impulso. El jugador por el que se pagaron 100 millones de libras está en los últimos meses de su contrato con el Manchester City y necesita jugar con regularidad tras perder progresivamente protagonismo a las órdenes de Pep Guardiola desde que el equipo conquistó el triplete en 2023.

Su anterior cesión al Everton se saldó con dos goles en 22 partidos antes de verse truncada por una lesión. Aunque aquellas actuaciones le valieron para regresar al club, el mediapunta solo ha disputado seis partidos esta temporada y ahora parece haber perdido por completo la confianza del entrenador.

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Se acerca el duelo del Everton contra el Coventry

El Everton recibe al Coventry el viernes por la noche, aunque sigue siendo muy incierto que Grealish vuelva a entrar en la convocatoria. Pese a que Moyes insiste en que todavía puede regresar al primer equipo, el centrocampista tiene por delante una tarea difícil para recuperar la confianza del entrenador y salvar una temporada que se le está escapando.