David Moyes respalda plenamente la decisión del Everton de dejar fuera a Jack Grealish por «infringir la disciplina del club» en la victoria en la Carabao Cup

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David Moyes ha respaldado plenamente la decisión del Everton de dejar a Jack Grealish fuera de la convocatoria tras una grave falta de disciplina en el club. El internacional inglés fue una ausencia destacada en la victoria del Everton ante el Newcastle United en la Carabao Cup después de que, según las informaciones, no acudiera a un entrenamiento sin permiso.

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Grealish, apartado por motivos disciplinarios en Goodison

El pase del Everton a la siguiente ronda de la Copa de la Liga ha quedado ensombrecido por la repentina y brusca exclusión de Grealish. El club confirmó la ausencia del extremo mediante un breve comunicado en el que alegó una infracción disciplinaria que dejó a Moyes con una plantilla mermada para el decisivo partido de copa. Altos cargos del club ya habían expresado dudas sobre la profesionalidad del jugador antes de autorizar su segunda cesión procedente del Manchester City, y esos temores parecen haberse hecho realidad.

La situación llegó a un punto crítico cuando, según se informa, Grealish se ausentó sin avisar y faltó a un entrenamiento programado sin autorización. Para un club desesperado por poner fin a su sequía de títulos, la directiva del Everton ha considerado especialmente inoportuno el momento de esta distracción. Pese a lo ocurrido fuera del campo, el Everton venció por 3-1 al Newcastle y se citó con el Fleetwood Town.

Moyes zanja las preguntas sobre Grealish

Tras ver cómo su equipo sellaba el pase a cuartos de final, Moyes dejó claro que, aunque respalda la firme postura de la directiva, no tiene intención de alimentar la polémica extradeportiva. Cuando los periodistas le pidieron explicaciones en la rueda de prensa posterior al partido, el escocés cortó rápidamente las preguntas y los remitió a los responsables del club.

«Seguramente sabéis que no voy a dar detalles. Es una decisión del club. Apoyo la decisión, pero es una decisión del club. Es algo de lo que no quiero hablar demasiado. Deberíais acudir al club», declaró Moyes.

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De jugador de confianza a apartado en Merseyside

La exclusión de Grealish supone un frustrante contratiempo en un regreso a Merseyside que ha sido turbulento. El internacional inglés se perdió por enfermedad la derrota por 2-0 del pasado fin de semana ante el Arsenal en la Premier League y ahora ha quedado fuera por motivos extradeportivos. Antes de este incidente, Grealish era un habitual en la plantilla de Moyes y había disputado seis partidos esta temporada.

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Moyes, que ha defendido públicamente al jugador de 31 años, se encuentra ahora en una situación difícil tras haber depositado tanta confianza en el atacante. El entrenador había ayudado a Grealish a recuperar su mejor nivel después de una etapa complicada a las órdenes de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, lo que hace que este último desencuentro resulte aún más frustrante para el experimentado técnico escocés.

Futuro incierto para el cedido por el City

El Everton se impuso con comodidad al Newcastle United en su ausencia y se aseguró un puesto entre los ocho mejores del torneo. Grealish afronta ahora un difícil reto para recuperar la confianza tanto de su entrenador como de la directiva del club. Mientras el Everton vuelve a centrar de inmediato su atención en la exigente campaña de la Premier League, el futuro inmediato del extremo sigue rodeado de una gran incertidumbre. No está nada claro cuándo se le permitirá reincorporarse a los entrenamientos del primer equipo y volver a ser tenido en cuenta para los partidos, especialmente ahora que la plantilla ha demostrado que puede rendir bien sin él sobre el terreno de juego.