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Jack Grealish se ha quedado fuera de la convocatoria del Everton por segundo partido consecutivo, mientras el entrenador David Moyes mantiene una postura estricta en materia disciplinaria en Goodison Park. El internacional inglés no formó parte del grupo que viajó para enfrentarse al Newcastle United en la Premier League el lunes por la noche.

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Continúan las consecuencias disciplinarias para Grealish

El Everton ha tomado la importante decisión de dejar a Grealish en casa para su trascendental encuentro de la Premier League contra el Newcastle United. El extremo de 31 años, que actualmente cumple su segunda cesión de una temporada procedente del Manchester City, se ha visto envuelto en una polémica disciplinaria tras no presentarse a un entrenamiento programado el pasado lunes. Esta nueva exclusión llega después de que tampoco entrara en la convocatoria para la victoria del club en la Carabao Cup ante el mismo rival la semana pasada, lo que sugiere que la dirección del Everton aún no está preparada para reincorporar al creativo futbolista al primer equipo.

Aunque el club alegó inicialmente una «enfermedad» para explicar su ausencia en la derrota por 2-0 ante el Arsenal el 24 de octubre, la situación se agravó cuando, poco después, faltó a un entrenamiento sin permiso. Según las informaciones, el internacional inglés ha permanecido en Merseyside para centrarse en su preparación física individual en las instalaciones del club en Finch Farm. Antes de estos incidentes, Grealish era un habitual del once inicial y había sido titular en cuatro partidos consecutivos, pero ahora afronta un regreso incierto a la convocatoria mientras trabaja en recuperar la forma física al margen del grupo principal.

Moyes respalda las normas del club

El entrenador del Everton ha expresado abiertamente su apoyo a las medidas internas adoptadas contra el destacado jugador cedido. Tras la reciente victoria en la copa, Moyes dejó claro que los principios del club no se sacrificarían por nadie, independientemente de su estatus o talento. «Probablemente ya sabéis que no voy a dar detalles. Es una decisión del club y la respaldo. Es algo de lo que no quiero hablar demasiado», explicó Moyes al Daily Mail. La firme postura del técnico pone de manifiesto su deseo de mantener una cultura de responsabilidad en una plantilla que, según describe, cuenta con pocas alternativas, pero destaca por su gran ética de trabajo.

«Una de las cosas que tiene el Everton es que cuenta con unos valores muy sólidos. Todos los jugadores están a la altura de esos valores y los aceptan, dentro y fuera del campo. En ese sentido, creo que los jugadores hicieron un trabajo brillante», añadió el escocés. También destacó la importancia de la humildad en el vestuario y señaló que no aceptan excusas mientras siguen esforzándose por conseguir resultados pese a contar con una plantilla relativamente corta.

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Aumenta el escrutinio de su conducta fuera del campo

La ausencia de Grealish en el entrenamiento ha coincidido con informaciones sobre sus actividades durante un descanso reciente. Han surgido datos que indican que el extremo pasó dos noches de fiesta y consumiendo alcohol en Londres y Wilmslow. Según esas informaciones, estas salidas tuvieron lugar después de la gala de los premios Pride of Britain, tras la cual se le vio en un bar de karaoke y, más tarde, en un pub junto a varios compañeros de equipo y antiguos colegas. Aunque el club no ha vinculado oficialmente estas informaciones con su exclusión, sí han intensificado el escrutinio de su conducta profesional durante esta cesión.

Desde que regresó al Everton en verano, Grealish ha disputado siete partidos, pero esta reciente sucesión de acontecimientos ha frenado por completo su progresión. El Everton atraviesa un periodo difícil de la temporada, y perder a un jugador creativo clave como Grealish supone un golpe para sus opciones en ataque.