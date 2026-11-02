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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡David Moyes manda un mensaje contundente! Jack Grealish vuelve a quedarse fuera ante el Newcastle y el técnico del Everton se mantiene firme tras una infracción de las normas de entrenamiento

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Jack Grealish se ha quedado fuera de la convocatoria del Everton por segundo partido consecutivo, mientras el entrenador David Moyes mantiene una postura estricta en materia disciplinaria en Goodison Park. El internacional inglés no formó parte del grupo que viajó para enfrentarse al Newcastle United en la Premier League el lunes por la noche.

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Continúan las consecuencias disciplinarias para Grealish

El Everton ha tomado la importante decisión de dejar a Grealish en casa para su trascendental encuentro de la Premier League contra el Newcastle United. El extremo de 31 años, que actualmente cumple su segunda cesión de una temporada procedente del Manchester City, se ha visto envuelto en una polémica disciplinaria tras no presentarse a un entrenamiento programado el pasado lunes. Esta nueva exclusión llega después de que tampoco entrara en la convocatoria para la victoria del club en la Carabao Cup ante el mismo rival la semana pasada, lo que sugiere que la dirección del Everton aún no está preparada para reincorporar al creativo futbolista al primer equipo.

Aunque el club alegó inicialmente una «enfermedad» para explicar su ausencia en la derrota por 2-0 ante el Arsenal el 24 de octubre, la situación se agravó cuando, poco después, faltó a un entrenamiento sin permiso. Según las informaciones, el internacional inglés ha permanecido en Merseyside para centrarse en su preparación física individual en las instalaciones del club en Finch Farm. Antes de estos incidentes, Grealish era un habitual del once inicial y había sido titular en cuatro partidos consecutivos, pero ahora afronta un regreso incierto a la convocatoria mientras trabaja en recuperar la forma física al margen del grupo principal.

Moyes respalda las normas del club

El entrenador del Everton ha expresado abiertamente su apoyo a las medidas internas adoptadas contra el destacado jugador cedido. Tras la reciente victoria en la copa, Moyes dejó claro que los principios del club no se sacrificarían por nadie, independientemente de su estatus o talento. «Probablemente ya sabéis que no voy a dar detalles. Es una decisión del club y la respaldo. Es algo de lo que no quiero hablar demasiado», explicó Moyes al Daily Mail. La firme postura del técnico pone de manifiesto su deseo de mantener una cultura de responsabilidad en una plantilla que, según describe, cuenta con pocas alternativas, pero destaca por su gran ética de trabajo.

«Una de las cosas que tiene el Everton es que cuenta con unos valores muy sólidos. Todos los jugadores están a la altura de esos valores y los aceptan, dentro y fuera del campo. En ese sentido, creo que los jugadores hicieron un trabajo brillante», añadió el escocés. También destacó la importancia de la humildad en el vestuario y señaló que no aceptan excusas mientras siguen esforzándose por conseguir resultados pese a contar con una plantilla relativamente corta.

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Aumenta el escrutinio de su conducta fuera del campo

La ausencia de Grealish en el entrenamiento ha coincidido con informaciones sobre sus actividades durante un descanso reciente. Han surgido datos que indican que el extremo pasó dos noches de fiesta y consumiendo alcohol en Londres y Wilmslow. Según esas informaciones, estas salidas tuvieron lugar después de la gala de los premios Pride of Britain, tras la cual se le vio en un bar de karaoke y, más tarde, en un pub junto a varios compañeros de equipo y antiguos colegas. Aunque el club no ha vinculado oficialmente estas informaciones con su exclusión, sí han intensificado el escrutinio de su conducta profesional durante esta cesión.

Desde que regresó al Everton en verano, Grealish ha disputado siete partidos, pero esta reciente sucesión de acontecimientos ha frenado por completo su progresión. El Everton atraviesa un periodo difícil de la temporada, y perder a un jugador creativo clave como Grealish supone un golpe para sus opciones en ataque.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”