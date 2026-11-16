David Beckham presenta una demanda y exige nada menos que 38 (!) millones de euros

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Sir David Beckham está furioso y ha llevado a los tribunales al fabricante de perfumes Coty, según informan varios medios internacionales. El exfutbolista descubrió que sus perfumes se vendían, entre otros lugares, en «un cajón de ofertas de una gasolinera» y exige 38 millones de euros, según documentos judiciales.

Beckham lleva años colaborando con Coty, que ha lanzado al mercado más de treinta perfumes con su nombre. En el Reino Unido, las fragancias suelen costar unas veinte libras por frasco. Sin embargo, según DB Ventures, que gestiona los derechos comerciales sobre el nombre de Beckham, Coty no ha respetado los acuerdos sobre los puntos de venta.

En documentos presentados ante el Tribunal Supremo de Nueva York, DB Ventures sostiene que los perfumes se han vendido de una manera contraria a los deseos de Beckham. Los productos se habrían encontrado en Poundland, una cadena británica de tiendas de bajo coste, y en «un cajón de ofertas de una gasolinera».

Según los abogados de Beckham, la venta en esos lugares perjudica la imagen de su marca. DB Ventures quiere proteger cuidadosamente la imagen exclusiva y lujosa que ha construido el exinternacional inglés. En los documentos judiciales, los abogados llegan a hablar de «desesperación y codicia» por parte de Coty.

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Según DB Ventures, Coty ha vendido productos de Beckham por un valor mínimo de 24 millones de dólares (más de 22 millones de euros) a través de tiendas no autorizadas. Por ello, la empresa reclama un total de 41 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y compensación, unos 38 millones de euros.

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Además, Coty habría declarado una facturación neta inferior a la real en 123 millones de dólares. Por ello, la empresa de Beckham asegura que dejó de percibir unos seis millones de dólares en regalías. Coty ha presentado su defensa y pide al tribunal que desestime el caso.

Coty niega haber vendido nunca los perfumes de Beckham a través de Poundland. El fabricante también sostiene que puede decidir por sí mismo en qué puntos de venta se ofrecen las fragancias.

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Beckham colgó las botas en 2013 y después construyó un amplio imperio empresarial con el que, según medios británicos, recibió este año un dividendo de 51 millones de dólares, en parte gracias a lucrativas colaboraciones vinculadas al Mundial.

Junto con su esposa Victoria, que también triunfa como empresaria, la fortuna conjunta de la pareja se estima en unos 1.400 millones de euros en la edición más reciente de la Sunday Times Rich List.