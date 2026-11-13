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Una constelación de estrellas que definieron la era moderna del fútbol estadounidense ha recibido un reconocimiento oficial por sus aportaciones a este deporte. Iconos como David Beckham y Megan Rapinoe encabezan la nueva promoción de miembros del Salón de la Fama del Fútbol Nacional de Estados Unidos. Estas figuras legendarias serán homenajeadas por su enorme impacto tanto en la escena internacional como en el crecimiento del fútbol nacional.

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El Salón de la Fama recibe a iconos del fútbol

Las exjugadoras de la selección femenina de Estados Unidos Megan Rapinoe y Julie Ertz han sido elegidas para ingresar en el Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos, junto al exdelantero de la selección masculina Jozy Altidore. Rapinoe conquistó dos Mundiales y un Balón de Oro durante una brillante carrera, mientras que Ertz se consolidó como una de las mejores centrocampistas defensivas del mundo. Por su parte, Altidore ocupa el tercer puesto en la historia de la selección masculina estadounidense, con 42 goles internacionales.

David Beckham también logró su ingreso mediante la votación de veteranos. El excapitán de Inglaterra impulsó un enorme crecimiento del fútbol en Estados Unidos tras fichar por LA Galaxy en 2007, club con el que ganó dos títulos de liga consecutivos. Más tarde regresó como propietario para poner en marcha Inter Miami.

El especialista brasileño en fútbol sala Tatu y el exseleccionador de Estados Unidos Lothar Osiander también fueron elegidos para completar esta histórica promoción.

«Formar parte de grandes equipos»

Rapinoe, elegida en su primer año en el que podía optar al reconocimiento, recibió la noticia durante una celebración sorpresa con familiares y seguidores en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La referente de Seattle Reign expresó su profundo agradecimiento por ser reconocida junto a sus compañeras.

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«Estar junto a todas las grandes jugadoras que han jugado para nosotras y para nuestro país, junto a muchas de mis compañeras y amigas, y recibir este reconocimiento significa que tuviste éxito y formaste parte de grandes equipos», explicó Rapinoe en un vídeo publicado en Instagram. «Así que, sin duda, formé parte de grandes equipos y, sí, es muy especial».

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El legado de Beckham en Estados Unidos queda consagrado

Beckham se enteró de su ingreso directamente por el comisionado de la MLS, Don Garber, durante una reunión de la junta directiva de la liga. Garber elogió el impacto transformador de la leyenda del Manchester United en el fútbol estadounidense.

«El Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos reconoce a los jugadores y a quienes han contribuido a desarrollar este deporte y lo han marcado profundamente», dijo Garber al comunicarle la noticia. «Es un honor para mí darte la bienvenida al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos. Enhorabuena, David».

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«Ha sido un viaje increíble. Quiero seguir desarrollando esta liga y este deporte en este país durante mucho tiempo. Así que gracias», respondió Beckham.

La ceremonia espera en Texas

El distinguido grupo ingresará oficialmente en el Salón de la Fama el 16 de abril del próximo año en Plano, Texas. La ceremonia de primavera celebrará a una promoción diversa que transformó profundamente el fútbol en Estados Unidos, con un reconocimiento tanto al dominio internacional como a la expansión de la liga nacional.

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Con su legado como futbolistas ya inmortalizado, figuras como Beckham seguirán influyendo en el fútbol estadounidense desde los despachos. El copropietario de Inter Miami se dispone a seguir impulsando su franquicia y la MLS hacia una nueva etapa muy esperada en el camino al Mundial de 2026.