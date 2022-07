Darío Benedetto, sobre su situación en Boca: "Siempre tengo el apoyo de Riquelme"

Después de una semana turbulenta, el delantero xeneize salió a hablar para aclarar la situación y dejó mucha tela para cortar.

"Fueron días difíciles", arrancó Darío Benedetto la entrevista con ESPN. Desde aquella noche de Copa Libertadores ante Corinthians donde erró dos penales pasaron muchísimas cosas. Además de la eliminación, los dirigentes decidieron echar a Sebastián Battaglia y marginar al capitán Izquierdoz.

El Pipa comentó que no volvió a ver los remates que le costaron el pase a la siguiente ronda de la tan deseada competencia continental, pero no bajó la cabeza: "Yo siempre digo que los penales los erran los que lo patean y me iba a enojar feo si en la tanda no pateaba, por más que haya errado en el primer tiempo".

Con respecto al tiro decisivo, reconoció que lo pidió: "Seba (Battaglia) empezó a nombrar quienes pateaban y no me querían nombrar. Le dije 'a mí no me saqués'. Le digo que quiero patear entre los primeros cinco, que el quinto lo pateo yo y lo pateé".

Además comentó "nunca se me cruzó por la cabeza irme, estoy muy feliz de estar acá", y de haber un penal el sábado ante Talleres en La Bombonera: "lo pateo, me considero un jugador con personalidad como para volver a patearlo".

"Hablé con Román después del partido con Corinthians y después del de San Lorenzo. Siempre tengo el apoyo de él", dijo sobre su relación con el máximo ídolo del club.

También tocó temas picantes como la arenga que realizó previo al duelo ante Corinthians, la reunión donde hablaron de los premios a pagar, el mensaje de su hermano, la salida de Izquierdoz y la inclusión de Almendra entre otras cosas:

ARENGA

"Estaba con ganas de salir a comerme el mundo, era una fase eliminatoria por copa. Fue simplemente una arenga, después como lo quieran hacer ver es otra cosa. No fue un mensaje para nadie y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Fue simplemente una arenga, le quise mojar la oreja a los jugadores. Lo que tenga que decirle al Consejo, se lo voy a decir a ellos."

PREMIOS

"Son reuniones en las que los dirigentes están con una cosa y nosotros con otra, hay discusiones como en cualquier lado y es normal. Estaban de acuerdo en unas cosas, en otra no. Después no puedo entrar más en detalle porque hablar de plata no me parece correcto."

"Amagamos con no concentrar, pero pudimos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Nos concentramos, ese mismo día se arregló lo que habíamos acordado. Hubo una discusión, pero quedó ahí".

EL MENSAJE DEL HERMANO

"Mi hermano tiene 34 años, puede decir lo que quiera. Yo me hago cargo de las cosas que yo diga y mi hermano que se haga cargo de las cosas que él dice. A mi me sorprendió al igual que a ustedes. Cuando veo el mensaje, le mando un mensaje y le digo 'qué carajo hacés'. 'No, soy un boludo', me dice. Yo no me puedo hacer cargo."

SALIDA DE IZQUIERDOZ

"Me dolió mucho la salida de Izquierdoz, soy muy amigo de Cali, lo quiero mucho. En los clubes donde estuve pasé por muchos capitanes. Si elijo uno, damelo al Cali y le doy la cinta. Es profesional, buena gente, sabe pelear premios, tiene todo, trabaja, se cuida."

El artículo sigue a continuación

"¿Si la salida de Izquierdoz fue por motivos futbolísticos? No lo sé. Para mí no, todo el equipo venía jugando muy bien"

ABRAZO ENTRE ROJO E IZQUIERDOZ

"Marcos va a darle un abrazo, a festejar con Cali que estaba un poquito bajoneado por estar afuera. Tampoco ahí veo un mensaje para nadie."

CASO ALMENDRA

"Podemos o no estar de acuerdo con el Consejo, es normal. Almendra es patrimonio del club, por ende lo tienen que cuidar. Si el Consejo dice que tiene que entrenar con nosotros, no podemos hacer nada. En su momento, por la calentura, salí a decir cosas que no sé si estuvieron bien o mal, estaba muy caliente. Por ahí hay cosas que estuvieron de más y me hago cargo, pero él también tiene que haber aprendido cómo son las cosas, que hay un cierto respeto. Nosotros estamos bien como grupo, se tendrá que adaptar a lo que somos como grupo."

¿QUÉ PASÓ CON SAN LORENZO?

"Pegó fuerte lo de la Copa, seguíamos con bronca. Los jugadores somos los primeros que vemos esas cosas, que no podíamos entrar como entramos, que nos faltó más juego. No fue el Boca que se vio contra Corinthians, o que se ha visto en otras ocasiones. No jugamos bien y somos los primeros que tenemos autocrítica."

MINUTOS DESPUÉS DE CORINTHIANS

"El primero me amargó, pero soy delantero y automáticamente tengo que pensar en la próxima. En la tanda decido patear yo, le pido el penal a Seba (Battaglia). Cuando lo erro, una bronca tremenda, pero estábamos vivos. Cuando terminó el partidos nos encontramos con que nos quedamos afuera y me sentí muy culpable, por eso las lágrimas. Lo siento como jugador y como hincha, por eso me dolió mucho quedar afuera."

EL APOYO DEL HINCHA

Soy un agradecido con todos los hinchas de Boca, incluso después del partido con Corinthians en las redes eran todos mensajes de aliento. Eso me dejó tranquilo, nunca me van a alcanzar las palabras de agradecimiento para con todos ellos. Yo nada más tengo que demostrar adentro de la cancha y devolverle con triunfo y goles lo que ellos me dan."