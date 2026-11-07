¿Dará sus frutos? Laporta repite su costumbre antes del duelo entre Barcelona y Atlético

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, quiso visitar al equipo en la ciudad deportiva este sábado para motivar a los jugadores antes del esperado enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, que se disputará en el estadio de este último mañana domingo por la noche, dentro de la competición de LaLiga, en un partido de gran importancia para el conjunto catalán.

Según el diario español Mundo Deportivo, Laporta viajará mañana domingo a la capital, Madrid, al frente de la expedición del Barcelona, pero ha aprovechado la oportunidad de encontrarse en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí, la mañana de este sábado, para dar su apoyo moral a los jugadores antes del esperado encuentro.

El presidente del Barcelona renovó su confianza en el grupo, pese a las dos últimas derrotas ante el Paris Saint-Germain por 4-2 y ante el Real Madrid por 2-1, y también habló con Hansi Flick y con Deco, director deportivo del club catalán.

Estas visitas son habituales y Laporta procura realizarlas antes de los grandes partidos, especialmente durante la pasada temporada, cuando ganó la presidencia del club en las elecciones del 15 de marzo de 2026.

Próximos partidos ATM Primera División 15:00 BAR

El diario señaló que, desde el viaje del Barcelona a París, Laporta no había tenido la oportunidad de acompañar a la expedición del Barça en ningún desplazamiento, ya que los siguientes partidos ante el Real Madrid (2-1), el Deportivo Alavés (6-1) y el Aston Villa (3-0) se disputaron todos en el estadio Spotify Camp Nou.