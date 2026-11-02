Daouda Weidmann: cómo un jugador de fútbol callejero parisino que entrenó con Messi y Mbappé está conquistando Países Bajos

Daouda Weidmann (23 años) era un desconocido cuando llegó a los Países Bajos, pero ahora el centrocampista del FC Twente se ha hecho un nombre. Para nuestra serie«Hidden Gems», este artículo cuenta la historia de otro talento criado en París.

París no es solo la Ciudad del Amor, sino también la capital mundial del fútbol: ninguna ciudad produce más talentos que la capital francesa. En el último Mundial participaron 56 jugadores criados en París o sus alrededores; en 2022 fueron 30. En total, 99 jugadores del Mundial de 2026 nacieron en Francia.

Las periferias que rodean París, las banlieues, son la verdadera cantera de talentos futbolísticos. Algunas de las grandes figuras del fútbol pulieron sus habilidades en esos campos de barrio durante la infancia, y Kylian Mbappé es el ejemplo más reciente y destacado.

La inmigración de posguerra es la principal razón por la que Île-de-France, es decir, la periferia parisina, concentra tanto talento. «En una zona relativamente pequeña hay una cantidad increíble de talento», explica con orgullo Hubert Fournier, director técnico de la Federación Francesa de Fútbol, a The Athletic.

Argelia, Senegal, Mali y Marruecos: comunidades procedentes de antiguas colonias francesas se asentaron al norte de París y contribuyeron al éxito reciente de Francia. «Es un sistema de formación construido a lo largo de décadas», explica Fournier.

La fuerte competencia entre los clubes de Île-de-France eleva continuamente el nivel. «Los jugadores entran en contacto con distintos estilos de juego», añade Fournier. «Eso estimula la creatividad y produce talentos únicos como Riyad Mahrez, Rayan Cherki y Ousmane Dembélé».

También cuentan las inversiones en infraestructuras deportivas. En 2016, Paul Pogba, campeón del mundo en 2018, explicó así la abundancia de talento en París: «Porque no hay otra cosa que fútbol».

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«Tanto si estás en la escuela como por ahí, todo el mundo quiere jugar al fútbol. Eso evita que la gente haga tonterías. Cada día es fútbol, y nada más que fútbol». La mentalidad nacida de la pobreza de la zona también moldea a los jóvenes.

«Quieren ganarse la vida con el fútbol», afirma Fournier. «Quieren ser profesionales a toda costa. No es un lugar fácil: muchas familias tienen dificultades para llegar a fin de mes y los chicos lo saben. Lo dan todo para triunfar. Esa mentalidad es la que marca la diferencia».

Los padres de estos talentos hacen todo lo posible para allanarles el camino hacia el fútbol profesional: el padre de Paul Pogba, por ejemplo, inflaba en exceso los balones que usaban sus hijos para obligarlos a chutar con más fuerza.

La Eredivisie neerlandesa también acoge a talentos parisinos: el argelino Anis Hadj-Moussa, criado en las banlieues, se trasladó a los Países Bajos pasando por Bélgica y brilló primero en el Vitesse y ahora en el Feyenoord.

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«Es el típico jugador de las banlieues», explica Daouda Weidmann, de 23 años. Él también pulió su juego en los suburbios parisinos. «Después de la escuela no hacíamos otra cosa», cuenta a la NOS. «Bajo techo o al aire libre, una banlieue contra otra. Allí hay cientos de buenos jugadores. Yo jugaba a menudo contra chicos con más talento que yo».

«Es un crisol de culturas: chicos africanos, chicos árabes». Daouda Weidmann vivió todo eso de niño. Su apellido no evoca el centro de París ni Francia. «Mi madre es alemana», explica el centrocampista a Tubantia. Nació en el distrito XIX, pero después se trasladó a la periferia.

«Mi hermana y yo crecimos con mi madre en París; ellas siguen viviendo allí. Llevo su apellido porque mi padre no nos reconoció durante los primeros años y no formó parte de nuestra vida hasta que yo tenía cuatro años».

A los 12 años entró en el PSG, pero pensó varias veces en dejarlo: «El nivel era altísimo. Tuve que renunciar a muchas cosas: echaba de menos a mi familia, la covid fue dura y sufrí lesiones. Me preguntaba: ¿no sería mejor tener un trabajo normal?».

Resistió y acabó compartiendo vestuario con Lionel Messi, Mbappé, Sergio Ramos y Neymar. «Superestrellas a las que solo había visto por televisión. Estás allí para entrenar, no para admirarlas, pero no es fácil para un niño».

Cuando llegó hace tres años a Waalwijk, en los Países Bajos, casi nadie lo conocía: el RKC lo fichó procedente del Torino.

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«Pasar de las categorías inferiores al primer equipo del PSG es casi imposible», explica Weidmann. «Querían cederme a clubes franceses de tercera división, pero entonces llegó el Torino».

No fue una decisión acertada. «Todo muy típico de Italia», suspira. «Buenas palabras, grandes promesas, pero nada concreto. El Torino quería mandarme a la Serie C y yo no quería».

Cuando llamó el RKC, tomó la decisión rápidamente. «Mi agente me llamó de repente y me dijo: "Tengo un club en los Países Bajos para ti: el RKC". Pregunté: "¿Quién?". Nunca había oído hablar de él. Busqué información en internet, vi que había terminado a mitad de tabla y pensé: "La liga neerlandesa tiene buena reputación, probemos"».

Los aficionados del Twente, un equipo de primer nivel europeo, también se sorprendieron el año pasado cuando el francés fue presentado en el Grolsch Veste, ya que en Waalwijk no había destacado precisamente.

«No llevaba ni diez goles ni diez asistencias», admite Weidmann. Por eso, cuando lo llamó el Twente, se quedó de piedra. «Estaba en shock: ¿quién? ¿El FC Twente? Dije: "Es imposible. ¿Cómo puede estar interesado en mí el Twente, si jugué poquísimo la temporada pasada y ahora estoy en un club de segunda división?"».

«No es de extrañar que permaneciera tanto tiempo en la sombra», entiende ahora. «Aquella temporada (2024/25) estuve de baja de noviembre a mayo por una lesión abdominal. Antes estaba jugando bien, pero, con los malos resultados del RKC, no destacaba».

Un año después, el centrocampista se ha convertido en uno de los favoritos del Grolsch Veste: en dieciséis partidos ya ha participado en once goles (5 tantos y 6 asistencias), y el pasado domingo ni siquiera estaba en la convocatoria para el encuentro en el que el Twente goleó al Excelsior con nueve tantos.

Su momento de gloria llegó cuando recogió el balón justo fuera de su propia área, superó a la defensa del PSV y definió con sangre fría para asegurar una victoria fundamental. «¡Corre, corre y sigue corriendo! ¡Esta jugada merece un lugar en el museo del FC Twente!», exclamó el comentarista de la NOS.

Con ese gol, su carrera parece despegar por fin, años después de haber compartido el campo con estrellas mundiales. El próximo talento callejero parisino lo ha conseguido… o casi. «Mi objetivo sigue siendo la selección francesa, aunque sé que aún queda mucho camino por recorrer».