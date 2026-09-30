Según informa Sport Bild, esto habría provocado que Olise quiera esforzarse más ahora por representar al club de forma más positiva también ante los medios o en actos de marketing o con patrocinadores.

Olise se ha ganado desde su llegada a Múnich hace dos años la reputación y el apodo de "Mister Nonchalant". En las celebraciones por el título se mantuvo exclusivamente en segundo plano, incluso jugó al ajedrez en el móvil y se mostró explícitamente indiferente. También las entrevistas con periodistas después de los partidos se convierten regularmente en una farsa por su hermetismo, como ocurrió más recientemente tras la victoria por 5-0 en la Champions League contra el Bodö/Glimt. También se produjo en la presentación del equipo en verano una salida cuestionable en medio de un reto con dos compañeros de equipo que debía recaudar dinero para una buena causa.

Para evitar posibles daños de imagen para el club y también para el jugador, los responsables del récordman alemán se habrían reunido en Múnich con el agente Glen Tweneboah para entender por qué Olise se comporta de una manera tan extraña en público. El resultado de esa conversación habría dejado con sensaciones positivas a los dirigentes del Bayern, también porque el propio jugador mostraría internamente, en el círculo del equipo, un comportamiento completamente distinto.

Michael Olise tendría literalmente "miedo" de la gente desconocida

También sus compañeros habrían tomado nota de las actitudes de Olise en público y verían en el francés un problema de base a la hora de "dejar que personas desconocidas se le acerquen", informa Sport Bild. Según esto, internamente incluso se hablaría de "una especie de miedo" que Olise tendría hacia las personas desconocidas y que se abre paso a través de esas apariciones extrañas. En última instancia, Olise no querría en absoluto parecer arrogante ni mostrar "aires de superestrella".

Después de que el club hablara con el jugador de 24 años sobre sus apariciones públicas, se perfilan más conversaciones con el francés. Entonces el tema será un nuevo contrato que Olise debe firmar con el Bayern. Sin embargo, las negociaciones podrían resultar difíciles.

Hasta ahora, la parte del jugador, encabezada por el agente Tweneboah, no habría dado señales de querer ampliar el contrato vigente hasta 2029. Mientras tanto, el Bayern querría tentarle con un nuevo contrato hasta 2032, que convertiría a Olise, si firma el próximo verano, en uno de los mejor pagados.

Según esta información, Olise percibiría, en caso de una continuidad a largo plazo, al igual que Harry Kane y Jamal Musiala, un salario anual de hasta 25 millones de euros. Su salario anual actual asciende, según se informa, a 14 millones de euros. Con ello, según el reporte, el Bayern espera una rápida decisión de Olise, que de lo contrario seguiría una temporada más sin estar entre los que más ganan.

Getty Images

El Bayern quiere convertir a Michael Olise en uno de los mejor pagados

Sin embargo, desde el entorno del jugador de 24 años se escucharía que una firma de contrato solo se produciría con la garantía de una cláusula de salida. Olise ya se había asegurado una cláusula así en su exclub, el Crystal Palace, que finalmente el Bayern ejecutó en el verano de 2024 por 53 millones de euros. En su contrato actual no existe una cláusula de este tipo, pese a los rumores internacionales de los últimos tiempos, como confirmó, entre otros, el director deportivo Max Eberl.

Por ahora solo se puede especular sobre cuál sería la cifra de la cláusula de rescisión fija que desearía el entorno de Olise. Sin embargo, una cantidad por encima de la barrera de los 200 millones parece de todo menos irreal.

Getty Images

Salida de Olise del Bayern: ¿volverá Florian Wirtz a ser tema?

A día de hoy, sobre todo el Real Madrid y el Liverpool siguen siendo considerados como muy interesados. Si Olise acabara marchándose realmente a un nuevo club, Florian Wirtz podría volver a ser tema en Múnich, especula Sport Bild. El extraordinario jugador alemán sigue teniendo algunas dificultades en Liverpool tras su traspaso de 125 millones de euros y ya antes de su salida rumbo a Liverpool era muy deseado por el Bayern.

Sin embargo, hasta una decisión definitiva en el caso Olise probablemente pasará todavía mucho tiempo. En septiembre, Eberl ya marcó una dirección. "Deberíamos saber de aquí al próximo verano si por su parte hay o no una tendencia a renovar", dijo a Sport Bild.



