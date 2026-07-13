Danny Makkelie reacciona consternado ante el fallecimiento de Rob Dieperink: «El mundo se ha detenido por completo»

Danny Makkelie ha publicado un emotivo mensaje en LinkedIn tras el fallecimiento repentino de su amigo y colega Rob Dieperink, de 38 años.

«Esta mañana he recibido la desgarradora noticia de que mi amigo, colega y compañero de equipo Rob Dieperink ha fallecido repentinamente», escribe Makkelie. «En ese momento, el mundo se detiene por completo».

«Nada más parece importante ya. Hace muy poco hablamos durante el Mundial, y ahora ya no está. Es irreal y casi imposible de asimilar».

«Predominan la tristeza, la incredulidad y la consternación. En momentos así te das cuenta de lo relativo que es el fútbol y, en realidad, todo en la vida. Muchas de las cosas por las que nos preocupamos a diario pierden de repente toda su importancia».

«Mi pensamiento está con su familia, su pareja, sus amigos y todos los que le querían. Les deseo mucha fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Rob. Te echaremos mucho de menos».

Makkelie trabajó a menudo con Dieperink como árbitro asistente de vídeo (VAR), y ambos iban a viajar juntos al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, la FIFA decidió finalmente no llevarlo tras su detención en mayo en Londres, acusado de agredir sexualmente a un menor; cargos que luego fueron desestimados por falta de pruebas.