Danny Makkelie juzga mal la situación y pasa a la historia del Mundial

Danny Makkelie, árbitro de la Eredivisie, dirigió el Estados Unidos-Paraguay y se convirtió en el primero en usar la nueva regla de «identidad errónea».

Antes del Mundial, la FIFA habilitó nuevas herramientas para el VAR. En caso de “mistaken identity”, el VAR puede corregir al árbitro si sanciona al jugador incorrecto con tarjeta roja o amarilla.

El VAR, Carlos del Cerro Grande, lo llamó de inmediato a la pantalla tras el descanso. Al principio no se entendió qué sucedía, pero finalmente se confirmó que Makkelie había juzgado mal la acción.

Tras un duelo entre Miguel Almirón y el capitán estadounidense Tim Ream, este último vio la amarilla por una supuesta falta sobre el paraguayo.

Las imágenes mostraron que Ream no había tocado a Almirón, quien siguió corriendo unos pasos antes de caer como un cisne moribundo.

Makkelie anuló la amarilla a Ream y se la mostró a Almirón, en un caso sin precedentes.

Makkelie, que no volvió a destacar, presenció la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay (4-1).