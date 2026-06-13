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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Danny Makkelie hace historia en el Mundial con una jugada memorable en el partido entre Estados Unidos y Paraguay

USA vs Paraguay
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Paraguay
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Danny Makkelie, árbitro de la Eredivisie, dirigió el Estados Unidos-Paraguay y se convirtió en el primero en usar la nueva regla de «identidad errónea».

Antes del torneo, la FIFA habilitó nuevas herramientas para el VAR. En caso de “mistaken identity”, el VAR puede corregir al árbitro si sanciona al jugador incorrecto con tarjeta roja o amarilla.

El VAR, Carlos del Cerro Grande, lo llamó al monitor justo después del descanso. Al principio no se entendió qué sucedía, pero finalmente se confirmó el error.

Durante un duelo entre Miguel Almirón y el capitán estadounidense Tim Ream, este último recibió amarilla por una falta supuesta sobre el paraguayo.

Las imágenes mostraron que Ream ni siquiera había tocado a Almirón, quien corrió unos pasos y luego cayó como un cisne moribundo.

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Makkelie anuló la amarilla a Ream y se la mostró a Almirón, en un caso sin precedentes.

Makkelie, que por lo demás pasó desapercibido, presenció la goleada de Estados Unidos sobre Paraguay (4-1).

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