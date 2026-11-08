Danny Makkelie, duramente criticado tras un penalti muy polémico a favor del Feyenoord

Los aficionados al fútbol están furiosos con Danny Makkelie, su asistente y el árbitro del VAR, Clay Ruperti. El equipo arbitral decidió señalar un penalti a favor del Feyenoord por unas presuntas manos de Vasilios Zagaritis.

Cuando se señaló el penalti, el Feyenoord ya ganaba 0-1 en Frisia tras un inicio de partido complicado. Según el asistente, Zagaritis tocó con el brazo un centro de Givairo Read.

Makkelie siguió la indicación de su asistente y señaló penalti a favor del Feyenoord. Nacho Ferri lo convirtió y puso el 0-2 en el marcador.

Robin Veldman, entrenador del Heerenveen, se enfureció con los árbitros y vio una tarjeta amarilla por su reacción. En X también arreciaron las críticas contra Makklie.

«Makkelie también ha bajado muchísimo de nivel como árbitro», comentó Twan en ese momento. «Vergonzoso. El Heerenveen ha sido perjudicado por el sobrevalorado Makkelie y por Ruperti, seguidor del Feyenoord, desde la sala del VAR. El nivel del arbitraje en Países Bajos es de risa, incluso con el VAR», afirmó Mateo.

Sem tampoco daba crédito a lo que veía. «Makkelie y Ruperti, y un penalti para el Feyenoord, jajaja. Hace mucho que no se puede tomar en serio ni a esta liga ni a esta federación».