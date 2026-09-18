Danny Makkelie cambia temporalmente Países Bajos por Arabia Saudí

Danny Makkelie arbitrará en Arabia Saudí durante las próximas semanas. El colegiado ha sido designado junto a su equipo para dirigir partidos de la Arabian Gulf Cup, según informa, entre otros, la KNVB.

Makkelie ha sido designado por la UEFA junto a los asistentes Hessel Steegstra y Jan de Vries, y el VAR Erwin Blank, como representación europea para la próxima edición del torneo. También viajarán el portugués João Pinheiro y su equipo.

La Gulf Cup se disputará del 23 de septiembre al 6 de octubre de 2026 en Yeda. Ocho países participarán en el evento, que se organiza para naciones de la región del Golfo.

Omán, Irak, Kuwait y la anfitriona Arabia Saudí han quedado encuadrados en el Grupo A, mientras que Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar y Yemen forman el Grupo B.

Durante el torneo se irá aclarando qué partidos dirigirá Makkelie. Para él, Steegstra y De Vries será una nueva tarea internacional, después de haber estado también activos en el Mundial 2026.

El árbitro de 43 años dirigió en el Mundial los partidos de la fase de grupos Marruecos - Haití y Estados Unidos - Paraguay, así como el encuentro de eliminatorias Francia - Suecia.

Makkelie podrá preparar el torneo con tranquilidad, ya que este fin de semana la KNVB no le ha asignado ningún partido de la Eredivisie.