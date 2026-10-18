Henk Fraser ha recibido con sorpresa las críticas de Danny Buijs a la federación de fútbol de Surinam. Al entrenador del Fortuna Sittard le molesta mucho cómo se trató a Shiloh 't Zand durante el último parón de selecciones. Según Buijs, no se cumplieron ciertos acuerdos, algo que Fraser niega rotundamente.

«Antes de esta temporada, ese chico llevaba año y medio sin jugar al máximo nivel. Por eso es decepcionante ver cómo han gestionado su situación», expresó recientemente Buijs su enfado ante ESPN tras el Fortuna Sittard-FC Twente (1-1).

Las palabras de Buijs sentaron mal a Brian Tevreden, director de la federación de fútbol de Surinam. «Buijs da lecciones a la federación surinamesa a través de los medios sobre comunicación. Así que supongo que también podrá aceptar una respuesta», declaró a De Telegraaf .

«Su relato no es cierto. Del 11 al 23 de septiembre hubo contacto continuo entre la federación y el Fortuna, tanto con el cuerpo médico como con la dirección técnica», explicó Tevreden la semana pasada.

Fraser abordó el domingo la delicada cuestión relacionada con 't Zand en Goedemorgen Eredivisie. «Me irritó por varios motivos. Podemos demostrar que sí hubo comunicación desde el primer momento. Eso ya me molesta. También está el tono, la forma en que habla Buijs. Estamos hablando de comunicación, y esta siempre va en ambas direcciones».

«Lo que me irritó fue que primero se dijera que “no habíamos comunicado nada”, luego que “habíamos comunicado mal” y ahora, en realidad, que no cumplimos lo acordado», afirmó el seleccionador de Surinam.

«Es alguien a quien le gusta mucho dejar claro a todo el mundo lo que piensa. Por eso le dije a Brian Tevreden que teníamos que responder, porque no vamos a dejar que nos tomen el pelo. Aunque me gusta cómo entrena, por mi parte tengo que decir que esto es un disparate absoluto», dejó clara Fraser su opinión sobre las declaraciones de Buijs.