Danjuma cuenta con todo detalle cómo le va a Nouri: «Estuve con él anteayer»

Arnaut Danjuma, delantero del Valencia de 29 años, ha dado buenas noticias sobre Abdelhak Nouri, su amigo y exjugador del Ajax, quien también tiene 29 años. En Het Oranje Café explicó que Nouri mejora poco a poco y destacó el gran esfuerzo de su familia.

En la charla también se mencionó la fractura de pierna que sufrió anoche la estrella canadiense Ismaël Koné contra Catar, y Danjuma subrayó el fuerte impacto que este tipo de lesiones tiene en el entorno del jugador, recordando el caso de Nouri. «Hace dos días estuve en casa de Abdelhak Nouri. Cuando veo cosas así, también me conmueve mucho. En el caso de Nouri, lo que su familia hace por él. La gente no se da cuenta de lo que eso supone», afirmó Danjuma.

«Por televisión conmueve, pero ver de cerca lo que hacen sus seres queridos para que vuelva al máximo nivel no se puede explicar con palabras. Dan todo: sangre, sudor y lágrimas», añadió.

Añadió que quien presencie el esfuerzo diario solo puede respetar y aplaudir: «Cuando ves lo que hace su familia, no hay palabras; solo puedes admirar y esperar su recuperación».

«Es un buen recordatorio para nosotros mismos», añadió. «Uno puede sacar fuerzas de ello. Todo el mundo reza por él. Te hace darte cuenta de lo que realmente importa en la vida».

«Cuando ves lo que su familia hace por él… Incluso está mejorando cada vez más y responde mejor. El trabajo que se está realizando entre bastidores para que pueda vivir mejor es sencillamente impresionante. Entonces, solo puedes sentirte agradecido de poder estar aquí sentados. Todo lo que eso implica es algo que no se puede explicar con palabras».