Danilho Doekhi vuelve a la máxima categoría tras su salida del Union Berlin

Danilho Doekhi jugará en el Lazio. Fabrizio Romano lo confirmó con su clásico «here we go». El defensa de 28 años firmó en Roma hasta 2029.

«Exclusiva: Danilho Doekhi ficha por el Lazio, ¡here we go!», escribe Romano en X. «El defensa central y el club italiano han llegado a un acuerdo sobre las condiciones del contrato».

«Es un contrato hasta junio de 2029. Doekhi ya está en Roma para someterse al reconocimiento médico y firmar pronto».

El defensa, libre desde el 1 de julio tras acabar su vínculo con el Unión Berlín, donde jugó cuatro años, se someterá a los exámenes médicos antes de firmar.

El Union lo fichó en 2022, procedente del Vitesse, sin coste. Desde entonces, ha disputado 137 partidos oficiales y ha marcado 16 goles.

Se formó en la cantera del Excelsior, pasó por el Jong Ajax y en 2018 fichó por el Vitesse.

A principios de 2024 se conoció su deseo de jugar con Surinam, pero la FIFA se lo impidió, ya que en su último partido con la sub-21 holandesa aún no poseía pasaporte surinamés.

La Lazio terminó novena en la última Serie A, y allí se reencontrará con sus compatriotas Kenneth Taylor y Tijjani Noslin.