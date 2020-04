Daniel Muñoz, sin afán por irse de Atlético Nacional: "Quiero consolidarme"

En Instragram Live con Felipe Muñoz, de Los Del Sur, el polifuncional jugador manifestó su deseo por conseguir títulos.

No hay duda que hubo un antes y un después para Daniel Muñoz desde que se puso la camiseta de por primera vez. Quien en su infancia fuera fiel seguidor del equipo siendo parte de un "combo" miembro de la barra Los Del Sur, no solo cumplió un sueño, sino que se ganó rápidamente el respeto y cariño de la afición por sus capacidades, a tal punto que Andrés Ricaurte, del Independiente Medellín, considera que es el único del FPC con nivel de Selección Colombia.

Precisamente en un Instagram Live junto a Felipe Muñoz, líder de la barra, Daniel expresó su felicidad por ser parte del equipo en el que espera levantar varios títulos, así como varias historias personales sobre la celebración aplazada de la segunda Libertadores de los Verdolagas o el día que estampó su firma con el club de sus amores.

Muñoz viajó de Bello a la sede administrativa de Nacional en transporte público cuando lo citaron para firmar el contrato a mediados del año anterior: "Daniel, te tenés que presentar a las 3 de la tarde en Itagüí para que firmemos el contrato. Ahí cambió todo para mi. Yo ese día me fui en Metro", expresó el volante al que casi se le salen las lágrimas "cuando me montaron el contrato en la mesa". Ya siendo jugador del equipo de Osorio, regresó a su casa de nuevo en Metro, pero ante la mirada atónita de los otros pasajeros: "Subieron las fotos a las redes y yo me devuelvo en Metro y todo el mundo me miraba como: Ve, ¿este no es pelado que acaba de firmar con Nacional?".

Otra anécdota imborrable fue el 27 de julio del 2016. Mientras el Verde se alistaba para ganar la segunda de su historia, el jugador recibió una llamada esperada por semanas: lo citaron para el día siguiente, a las 7 de la mañana, en Rionegro para probarse con Águilas Doradas. "No me imaginé que (la llamada) fuera durante el partido", dijo. "Me llaman y me dicen que me tengo que presentar al otro día en el estadio Alberto Grisales, que el profe Sarmiento me quería ver. Era la única oportunidad", recordó para contar que una vez se logró el título, tuvo que ver a sus amigos armar las maletas para el festejo que tenían preparado en una finca. Él, decidió irse para su casa, dormir entre la algarabía de la ciudad por el título y presentarse cumplidamente en el equipo en el que se consolidó como profesional y le abrió las puertas de Nacional.

Sobre su futuro, el cual se ha visto tentado a cambiar de rumbo por el interés de Flamengo y Palmeiras, Muñoz fue categórico al afirmar su deseo de quedarse en su tierra: "Ahora no tengo afán de salir de Nacional. Estoy en mi casa, con mi gente, me siento feliz, contento, tengo el apoyo de todos. Es como el hijo pródigo, ¿para qué se va del lado de sus padres si ahí lo tiene todo?", analizó.

"En el momento no tengo ese afán, ya son situaciones que se me salen de las manos porque sabes la posición del club en estos momentos tan duros, pero no tengo afán de irme; quiero consolidarme e irme por la puerta grande y de irme a otro gran club o un club europeo porque también es un sueño para mi", finalizó, dejando el mensaje de tranquilidad entre la afición que lo tiene como el nuevo referente del equipo.