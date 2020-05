Daniel Muñoz rumbo a Europa: Genk de Bélgica su nuevo club

Atlético Nacional confirmó la venta del jugador antioqueño que y había manifestado su deseo de partir al viejo continente.

"Te soy sincero. Me veía siendo campeón en mayo y empacando maletas para irme al viejo continente", fueron las palabras de Daniel Muñoz el pasado 19 de mayo, las mismas que hoy se cumplieron al confirmarse su venta al KRC de .

Lastimosamente para él no pudo cumplir su sueño de irse del equipo de sus amores con título a bordo, pero en medio del contexto económico que encierra al fútbol por la pandemia, no hubo más salida para el Verdolaga que dejarlo partir a Europa. Al cierre de mayo, el club paisa registra una pérdida de 40 mil millones de pesos, por deudas actuales y acumuladas, sumado a que la situación derivada del coronavirus, cambió las reglas económicas del juego y afectó los presupuestos iniciales del año en curso.

Si bien la cifra no ha sido confirmada, Goal conoció que la venta representará un importante ingreso de dinero tanto para Nacional, que tenía el 60% de los derechos económicos del jugador, como para Doradas que conservó el 40% cuando traspasó al volante en junio del año anterior. La venta no fue por el 100% de los derechos económicos, por eso no se ejecutó la cláusula que tenía. Tanto Nacional como Rionegro van a conservar un porcentaje que está aún por definir entre los detalles del negocio.

Una fuente oficial indicó a Goal que tras la oferta presentada por Palmeiras en febrero, la semana pasada se recibió otra desde el fútbol turco que no colmó las expectativas de las partes. "El jugador también piensa en su futuro, porque uno no va a Europa de 25 o 26 años en el fútbol", aseguró la fuente.

Con la camiseta verde y blanca, Muñoz jugó 32 partidos, siendo titular en 30 de ellos y anotando 8 goles en 2740 minutos. Su llegada al equipo de Juan Carlos Osorio le representó consolidarse como referente y más recientemente como capitán, logrando incluso llamados a la Selección por parte de Carlos Queiroz.

Comunicado oficial de

Atlético Nacional y KRC Genk de Bélgica han llegado a un acuerdo verbal para avanzar en la transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador de nuestro registro Daniel Muñoz Mejía.



Las circunstancias actuales, que generaron la “para” mundial de fútbol y frente a las cuales Atlético Nacional no ha sido ajeno, cambian de manera notable las expectativas tanto del jugador como del club e invitan a que la despedida de nuestro Capitán no sea un “Adiós” sino un “Hasta Luego” confiando en que el fútbol permita que en un futuro nos volvamos a encontrar.



El acuerdo verbal entre los clubes estará sujeto a la revisión médica que está pendiente de realizarse ante la incertidumbre generada por la situación de salud que enfrenta el mundo entero y que generan restricciones en la movilidad aérea internacional.



A sus 24 años de edad, para Daniel esta es la oportunidad de cumplir su segundo sueño como futbolista profesional. El primero era vestir los colores de Atlético Nacional, a donde llegó en junio de 2019, con la ilusión de ser campeón con la Institución Verdolaga. Ahora, tiene la oportunidad de llegar a Europa y demostrar todas sus capacidades para ganarse un lugar en el panorama futbolístico internacional.



Atlético Nacional agradece de manera especial la dedicación y profesionalismo de Daniel, quien durante este tiempo entregó lo mejor de sí en favor de nuestro Club. Sabemos que la estadía fue corta y que quedan retos pendientes, pero le deseamos lo mejor para la consecución de sus objetivos personales, familiares y profesionales.