Daniel Muñoz debutó con Genk en amistoso ante Lens

El antioqueño jugó durante el primer partido ante los franceses y entregó sus primeras opiniones como parte del Genk.

La armada colombiana del ya jugó su primer partido juntos. John Lucumí y Carlos Cuesta recibieron a su nuevo compañero, el ex- Daniel Muñoz, en el juego amistoso ante el Lens, que terminó ganando el equipo francés 3-2 luego de dos partidos.

En diálogo con el canal oficial del equipo azul, Muñoz expresó su alegría por poder vestir la camiseta y afrontar este nuevo reto en Europa, luego de ser una de las figuras del fútbol colombiano en los últimos dos años. El nacido en Amalfi fue titular jugando como volante, acompañado por Lucumí y Cuesta en defensa, mientras que Wuilker Fariñez no estuvo del lado rojo y amarillo, pues continúa entrenándose para recuperar ritmo de competencia.

Muñoz tardó más de lo deseado en poder viajar al Viejo Continente, pero tras lograr hacerlo y cumplir con la rigurosa cuarentena, se pudo unir a los trabajos del equipo: "Fue una espera larga, pero creo que va a valer la pena todo el sacrificio. De verdad que fueron meses de angustia, de no poder salir a trabajar como me gusta. Doy gracias que ya puedo estar acá. Creo que ya tengo la oportunidad de mostrar por qué me trajeron. Espero llenar las expectativas del cuerpo técnico y dar siempre lo mejor de mí".

De su paso por el Verde antioqueño, expresó que "En Nacional siempre lo di todo por el club, por la gente, por mi ciudad. Ese es el mejor honor. Siempre salía con la ambición de ganar y darle cosas importantes al equipo, lastimosamente no se dieron".

"Vengo acá a Genk con un gran propósito, tanto personal como grupal, porque creo que para eso me trajeron, para aportar, para aprender, para corregir. Creo que soy un jugador que no me ahorro una gota de sudor. En cada entrenamiento, cada partido, de mi pueden esperar que siempre lo entregue todo. Independientemente de pase lo que pase, o sea, lo que sea, siempre daré lo mejor de mí y un poquito más", declaró el también hombre de proceso en Selección Colombia sobre lo que espera de esta temporada debut.

Por último, Muñoz tuvo palabras para la afición que desde ahora será su compañía en el fútbol belga: "Mandarles primero un saludo muy especial. De verdad que estoy muy ansioso de poder debutar con esa camiseta, en esta ciudad. Sé que es una hinchada que siempre alienta, que siempre apoya. Me han hablado muy bien de toda la hinchada del Genk. Decirles que de mi pueden esperar siempre que me entregue al máximo y que nunca me ahorraré una gota de sudor. Espero también poder llenar sus expectativas como hinchas".