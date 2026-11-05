Daniel Farke busca fichar en enero al centrocampista maliense Issouf Sissokho tras un año de seguimiento por parte del Leeds United

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El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, estudia fichar este invierno al centrocampista del Maccabi Tel Aviv Issouf Sissokho, cuya evolución sigue desde hace más de 12 meses. Sin embargo, el equipo de la Premier League deberá actuar con rapidez para llevar al maliense de 24 años a Elland Road antes que otros clubes europeos interesados en él en el nuevo año.

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Un club de Yorkshire prepara una ofensiva para el mercado de invierno

Según TEAMtalk, el Leeds se prepara para presentar una oferta formal por el mediocentro defensivo cuando se abra el mercado de fichajes de enero, después de quedarse sin refuerzos para el centro del campo durante el verano. Tras seguir de cerca al exjugador del Bordeaux durante más de un año, los responsables de fichajes lo consideran una opción ideal para reforzar la plantilla de Farke. Un factor clave para las aspiraciones del Leeds es que el jugador está abierto a trasladarse a Inglaterra y prefiere fichar por un club de Yorkshire del Oeste.

Rivales europeos entran en la puja por su fichaje

Pese a contar con la preferencia del jugador, el equipo de la Premier League afronta una fuerte competencia desde España y Portugal para hacerse con sus servicios. El Levante, de LaLiga, es por ahora el pretendiente que más ha avanzado: ya ha iniciado conversaciones con el entorno de Sissokho y prepara una oferta de unos 5 millones de euros (4,2 millones de libras/5,6 millones de dólares).

Además, el Braga, participante en la Liga Europa Conferencia, ha incluido al maliense en su lista de objetivos y podría presentar su propia oferta en invierno si su actual club da señales de estar dispuesto a venderlo. Como Sissokho tiene contrato hasta junio de 2027, con una opción del club para ampliarlo otros 12 meses, los interesados no pueden negociar un precontrato y deben acordar un precio directamente con el equipo israelí.

Su buen rendimiento despierta un gran interés

La reputación de Sissokho no ha dejado de crecer desde que llegó a la máxima categoría israelí procedente del club francés Bordeaux en 2024, tras haber disputado allí 65 partidos con el primer equipo. Durante su etapa en Tel Aviv, el mediocentro de contención ha sumado 97 partidos en todas las competiciones y ha ayudado al equipo a ganar tanto una liga como una copa nacional.

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Además de sus logros con el club, el futbolista de 24 años ha representado a Mali en categoría sub-23 y a nivel olímpico. Con el centrocampista deseoso de ponerse a prueba al máximo nivel posible, las fuentes indican que es factible alcanzar un acuerdo en invierno, mientras clubes de las cinco grandes ligas europeas se preparan para intentar ficharlo.

El Leeds debe actuar con decisión en enero

La directiva del Leeds debe actuar con rapidez para igualar o superar la oferta de 5 millones de euros que prepara el Levante cuando se abra el mercado de invierno si quiere evitar que se le escape un objetivo al que lleva tiempo siguiendo. Fichar a Sissokho al comienzo del mercado daría a Farke la profundidad en el centro del campo que le faltó en verano, mientras el Leeds busca consolidar su posición en la Premier League durante la segunda mitad de la temporada. Entretanto, el Maccabi se prepara para recibir ofertas formales ante la posibilidad de que la etapa del centrocampista en Israel esté llegando a su fin.