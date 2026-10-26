Daniel Farke augura que James Trafford, «el más prometedor», será el portero titular de Inglaterra tras su actuación heroica ante el Leeds United

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El entrenador del Leeds United, Daniel Farke, cree que James Trafford está destinado a llegar a lo más alto del fútbol internacional tras su impresionante inicio en Elland Road. El joven portero fue el jugador más destacado en el trabajado empate sin goles que el Leeds logró en el campo del Sunderland.

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Farke destaca el potencial internacional de Trafford

Farke se ha deshecho en elogios hacia Trafford y ha calificado al fichaje del verano como el portero joven más prometedor que se está formando actualmente en el fútbol británico. El jugador de 24 años fue decisivo para que el Leeds saliera del Stadium of Light con un punto: realizó varias intervenciones cruciales para frenar al Sunderland durante un tenso encuentro de la Premier League.

El técnico no tardó en destacar la proyección a largo plazo del portero y sugirió que tiene a su alcance un puesto habitual en la selección de Inglaterra si mantiene su progresión en el club. «Por supuesto, para mí es el portero joven más prometedor del Reino Unido y tiene todo el potencial, más o menos, para ser algún día el número uno de Inglaterra», afirmó Farke, según recoge ESPN. «Nos demuestra esa capacidad día tras día, semana tras semana, pero tiene que seguir adelante y mostrarla con regularidad. Espero actuaciones como esta porque tiene potencial para ofrecerlas y, en cualquier caso, todos estamos contentos de tenerlo».

Paradas decisivas en el Stadium of Light

En el empate ante el Sunderland, Trafford tuvo que mostrar todos sus recursos para que los visitantes mantuvieran su portería a cero. Respondió con acierto en dos ocasiones a los intentos del delantero del Sunderland Brian Brobbey durante los primeros 45 minutos y mantuvo la concentración tras el descanso para detener a Nilson Angulo en una fase de presión sostenida.

El antiguo canterano del Manchester City llegó al Leeds en una operación por un importe inicial de 40 millones de libras, una cifra que sorprendió a algunos observadores. Sin embargo, Farke sostiene que el importante desembolso estaba justificado por la calidad que el joven aporta a la plantilla, tanto por su técnica como por el efecto psicológico que tiene en los defensas que juegan por delante de él.

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Confianza y seguridad en defensa

Farke señaló que la presencia de Trafford transmite seguridad a la defensa del Leeds, puesta a prueba con frecuencia por un Sunderland que buscaba desesperadamente abandonar el último puesto de la tabla. El técnico explicó que, si bien las paradas del sábado eran lo esperable en un jugador de su nivel, es la actitud general del portero lo que realmente lo distingue de sus compañeros de profesión.

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«No diría que hiciera una parada increíble, de talla mundial, pero sí varias buenas paradas. Hoy también ha demostrado por qué teníamos tantas ganas de ficharlo. Sí, su confianza natural y sus cualidades, su presencia y su seguridad también inspiran a los jugadores que tiene por delante, pero, sinceramente, esperaba una actuación así de él. Por eso gastamos dinero en ficharlo», añadió Farke.

Las expectativas sobre la estrella de Elland Road

Pese a los elogios, Farke está decidido a mantener los pies de su portero en el suelo e insiste en que el nivel mostrado ante el Sunderland debe convertirse en la norma y no en la excepción. El Leeds ocupa actualmente un puesto en la mitad superior de la clasificación de la Premier League después de ocho partidos, y mantener una defensa sólida será crucial para sus aspiraciones en lo que resta de la temporada 2026-27.

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«También espero que un portero del Leeds de este nivel esté ahí en determinados momentos en un partido difícil fuera de casa. No espero menos que la actuación que ha ofrecido hoy», concluyó el entrenador alemán.