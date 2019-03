Daniel Brailovsky: "El León juega mejor que el Manchester City"

El ex-jugador del América elogió al equipo de Ignacio Ambriz, poniéndolo por encima del líder de la Premier League.

León ha sido el equipo relevación del Clausura 2019. La Fiera ha ganado sus últimos seis cotejos, anotando 18 goles, situándose en la tercera posición de la tabla y consolidando a Ángel Mena como la principal figura del campeonato.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz se han llevado cualquier cantidad de elogios por su buena racha, aunque algunos como Daniel Brailovsky ven a los Panzas Verdes como un equipo extraordinario, pues el analista de Fox Sports se atrevió incluso a ponerlos por encima del Manchester City, líder de la Premier League.

“A mí me van a tratar de loco. Hoy, el Manchester City, que estoy viendo de Guardiola o el León que veo de Ambriz, me gusta más el León de Ambriz. En serio lo digo, y me veo todos los partidos de la liga inglesa. Hoy me parece que el León juega mejor que el City", dijo el Ruso para Fox Sports Radio.

El artículo sigue a continuación

"El #ClubLeón juega mejor que el #ManchesterCity". -@RusoEl23 Brailovsky 😎



(Éste no lo editamos nosotros, eh.) pic.twitter.com/xDP0XCZs0n

— Pasados de Verde (@PasadosDeVerde) March 5, 2019