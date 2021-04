Dani Parejo en Goal: “Queremos hacer historia, el Villarreal se merece una final europea”

El centrocampista de Coslada habla de su temporada, de su momento en Villarreal, de su salida de Valencia y se posiciona contra la Superliga

Daniel Parejo (Coslada,16 de abril de 1989) vive el mejor momento de su carrera deportiva. En plena madurez, liderando hasta diez apartados estadísticos de LaLiga, se ha convertido en el faro de un Villarreal que busca hacer historia clasificándose para jugar la primera final europea de su historia. Parejo atendió a Goal y habló de su experiencia en Villarreal, del Arsenal, de su salida de Mestalla, de su sueño de jugar la Eurocopa, de la posibilidad de ser algún día entrenador y de qué le parece el debate sobre la Superliga.

¿Qué tal la adaptación a Villareal? Desde fuera da la sensación de que llevas años ya en el club…

“Contento con el trato recibido en Villarreal desde el primer día, con los compañeros, con los empleados, con el cuerpo técnico. Muy contento y feliz desde el primer día que llegué porque dejan trabajar y me tratan bien. Muy feliz con los compañeros, porque me han hecho sentir como uno más desde el primer día, les agradezco todo porque estoy para ayudar aquí lo máximo posible y estoy muy contento de pertenecer al Villarreal”

Está siendo una temporada extraña, atípica y sin gente en la grada. Mientras se intenta volver a la normalidad todo son protocolos, controles, burbuja.. ¿se hace pesado?

“Es verdad que es una temporada extraña. LaLiga pasada se pudo terminar y ahora vamos a ver si tenemos un poco de normalidad. Ahora desafortunadamente todavía tenemos que estar con controles y campos vacíos, que es verdad que llega un momento que se hace pesado, pero es lo que toca, son momentos difíciles y tenemos que llevar esto así para que la competición siga y para que el mundo del fútbol no se resienta. Ojalá pronto vuelva todo a la normalidad”.

Se dice que el Gobierno quiere que vuelva el público en las últimas cuatro jornadas de Liga. Como soy muy bruto te pregunto una chorrada: Os ha costado acostumbraros a jugar sin espectadores ¿os vais a tener que mentalizar ahora para volver a jugar con público?

“Pues seguro que sí. Este año fue curioso, te cuento una anécdota. Jugamos con el Zamora en Copa del Rey, dejaban entrar público y es verdad que los primeros minutos las sensaciones eran raras, porque nos hemos acostumbrado ya a jugar sin público. Vivimos situaciones que eran extrañas, llegaba una ocasión, se oía el ánimo a los jugadores…cosas que eran habituales pero que en aquel entonces se hizo raro, porque ahora nos hemos acostumbrado a jugar sin público”.

“Si contra el Arsenal tenemos el control, creo que podemos jugar la final”

El Villarreal está a un paso de jugar la primera final europea de su historia ¿sois conscientes?

“Sabemos que hay una ilusión enorme por hacer historia. El año pasado se hizo un esfuerzo enorme por estar en Europa y hay que agradecérselo a la plantilla del año pasado. En esta Europa League hemos respetado la competición, a los rivales y estamos a muy poco de llegar al objetivo. Nos medimos ante un gran equipo como el Arsenal y queremos hacer historia con el Villarreal, que se merece llegar por fin a una final”.

¿Dónde estabas el día que Riquelme falló aquel penalti contra el Arsenal que pudo haber metido al Villarreal en una final de Champions? ¿Te acuerdas?

“Aquí se ha recordado mucho. Yo me acuerdo perfectamente de aquel partido. Yo tendría 13 o 14 años, no recuerdo dónde estaba el partido pero sí me acuerdo de aquel partido ante el Arsenal y de aquel penalti de Juan Román Riquelme”

¿Qué esperas del duelo contra el Arsenal?

“El Arsenal tiene un gran equipo, tiene grandes individualidades y en cualquier situación son capaces de resolver partidos y eso es verdad que tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros somos un bloque sólido, tenemos las cosas claras, queremos ser protagonistas, llevar la iniciativa y jugar en campo rival. Creo que esto se va a decidir en detalles, porque los partidos importantes se deciden casi siempre así. Si plasmamos lo que queremos y tenemos el control de partido con balón vamos a tener opciones de jugar la final de la Europa League”.

¿Qué tal con Unai Emery?

“A Unai le conocía de mi primera etapa en Valencia. Ni él es el que conocí en Valencia ni yo soy el que era en Valencia cuando nos encontramos. Para mí es un grandísimo entrenador por cómo prepara, cómo estudia al rival, tiene claros los planteamientos de cada partido y ha evolucionado en todos los sentidos: a la hora de entrenamientos, de charlas motivadoras, de entender al jugador en distintas circunstancias, de tener psicología…Siempre he dicho que para mí los mejores entrenadores que había tenido eran Valverde y Marcelino. Y me gustaría añadir a Emery. En Valencia yo era joven, tuve muchos entrenadores y he visto cómo trabajaban mucho y Unai es uno de los mejores, desde luego. Creo que está varios escalones por encima como entrenador”.

¿Qué conserva Parejo de sus inicios como jugador y que tiene ahora que antes no tenía?

“¿Cosas que conservo? Mi manera de jugar. Es la misma. Siempre he sido como soy, siempre la quiero, me da igual la situación, no me escondo, si fallo la vuelvo a pedir. Eso me ha llevado a ser el jugador que soy y no me arrepiento de ser así. ¿Cosas que he cambiado? Pues como a todos en la vida, en cuanto maduras empiezas a dar valor a las cosas y disfrutar del juego, del fútbol, de cada acción, saber que estás leyendo bien el partido, saber cómo colocarte cuando la pierdes, tener medida para saber cómo debes afrontar el partido. Ahora leo el juego de una manera distinta. Me pasa como a cada uno en su trabajo o en cualquier actividad, como puede ser pintar…Cuando tu entiendes tu profesión y sabes desarrollarla, eso es muy bonito”.

Las estadísticas no explican el fútbol, pero sí tu momento actual. Segundo que más pases da de la Liga, el mejor dando pases en el último tercio, el español que más balones recupera, el que más faltas recibe… ¿estás en el mejor momento de tu carrera?

“Creo que sí. Mis dos o tres últimos años son buenos. No es una cuestión de datos, es sentirte importante, ser consciente de lo que pasa, leer el juego antes de que pueda ocurrir y saber que tus decisiones pueden ser importantes te ayuda mucho. Para mí es lo que llena a un jugador por dentro, cuando el fútbol fluye, no piensas y todo te viene fácil. Eso es indescriptible porque no piensas, sólo juegas y todo fluye. Se nota cuando un jugador disfruta con el fútbol.

¿A Dani Parejo le gustaría ser entrenador algún día?

“No lo sé, espero colgar las botas dentro de mucho tiempo. Cada vez hay más medios para alargar la carrera del futbolista y que pueda ser más longeva. Dejaré de jugar cuando la cabeza diga basta, porque la cabeza manda sobre las piernas, y si es verdad, estoy pensando porque el tiempo vuela y sí que me gustaría hacer algo en el fútbol. Quizá entrenar, porque analizo mucho, me veo diez u once partidos, de Primera, de Segunda, de la Premier…Me gustaría entrenar, pero sobre todo estar dentro de un cuerpo técnico, formarme varios años y desarrollarme del todo. No es lo mismo estar dentro que estar fuera. Me gustaría formarme cuando me retire y preparar entrenamientos, ruedas de prensa, solucionar temas de vestuario, tomar decisiones difíciles…Y cuando yo vea que estoy preparado para dar el paso, entonces quizá pueda ser entrenador.

Hemos hablado del Parejo futuro entrenador pero ¿qué tal la ‘Academia Parejo’ para niños?

“Llevo toda mi carrera en la Comunidad Valenciana. Uno de los mejores proyectos que he hecho es este. Cuando yo era joven no tuve suerte de tener algo así y ahora pues tratamos de facilitar las cosas a los niños, intentar que mejoren, que evolucionen y puedan tener algo de tecnificación. No vamos a cambiar la naturaleza del jugador, pero sí queremos ponerle más medios y que se conozca mejor para potenciar sus virtudes. Contento con la Academia y ojalá ayude a muchos niños para que sigan jugando y sigan haciendo deporte, que es primordial en la vida”.

“No hay nada más bonito que vestir la camiseta de España y escuchar el himno”

En verano, Eurocopa a la vista: ¿aspiras a poder estar en la lista de Luis Enrique?

“Hay Eurocopa este verano, claro. Jugar con España es lo más bonito del mundo, vestir esa camiseta, escuchar el himno…se te pone la carne de gallina. Representar a tu país es espectacular. Es muy difícil estar, hay grandes jugadores en este país, pero yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Cuanto mejor lo haga con mi club y más lejos llegue con mi equipo y más ayude a mis compañeros, mejor, porque eso me puede ayudar a conseguir llegar a la selección”.

¿Es importante tener buena prensa para triunfar en el mundo del fútbol y que te vaya bien?

“Al final, la buena prensa es importante. Hay gente que no ve un partido y al día siguiente se levanta y ve la prensa y se forja una opinión. Por ejemplo, hay alguien que se levanta sin ver el partido, ve que la prensa dice que Dani Parejo ha hecho un partidazo y yo no lo siento así. Hay gente que dice Parejo ha hecho un partido de la Virgen y resulta que no ha visto el partido. Hay mucha gente así. A nivel confianza, claro que sí, no te voy a mentir, con todo esto de las redes sociales es importante el tema de la prensa ayuda. Mejor que hablen bien de ti desde luego a que hablen mal, pero no soy mucho de redes sociales y yo sé cuando juego bien o cuando juego mal. Me centro en eso”.

“No sé el motivo, pero en Valencia se cargaron un equipo campeón”

Tema Valencia CF. La salida fue traumática pero pasado el tiempo ¿Qué fue lo que más dolió?

“He estado nueve años en Valencia. He vivido cosas buenas y malas. Me quedo con lo positivo, he dado todo cuando me he puesto esa camiseta y bueno, es verdad que hay situaciones que no controlas y no puedes hacer nada y debes aceptarlas. La vida muchas veces es injusta y no te trata bien y no puedes hacer nada para cambiarlo. La gente sabe cómo soy y no tengo problema. Tengo la conciencia muy tranquila. Es verdad que dentro de lo malo que fue salir del Valencia, me hubiese gustado despedirme en Mestalla, la que fue mi casa. Es verdad que eso me dolió. Hay gente que son los que mandan, los que deciden y estés de acuerdo o no debes acatarla. Me han molestado muchas cosas y tardaríamos mucho en acabar la entrevista…"

Marcelino fuera, Mateu fuera, Parejo fuera, Camarasa fuera… ¿se pasaron muchas facturas?

“Es que no sé cual fue el motivo. Dos años seguidos en Liga de Campeones, un título de Copa después de 11 años...el único fichaje no barato que se hizo fue Guedes por 40 millones. Eso pone, no lo sé. Los demás fichajes valían 8, 10, 9, 7 o 6 millones. No veo motivo para destruir un equipo campeón como éramos. Igual pudo haber motivos a niveles de envidias o de que siempre se alabase a Marcelino o Mateu Alemany y no a otros. No sé que pudo pasar. Sí sé que se cargaron un proyecto de un equipo campeón y ahora estoy en un club increíble. Venir al Villarreal es lo mejor que me ha podido pasar.

“Estoy en contra de la Superliga, el fútbol es de la gente. No se puede decir que nadie ve un Osasuna-Elche. Yo lo veo porque me gusta el fútbol”

Por cierto ¿Superliga sí o Superliga no? ¿Es bueno para el fútbol que haya competiciones cerradas o semi-cerradas?

“Es difícil pero yo no estoy nada a favor de la Superliga. Estoy en contra totalmente. Sí estoy abierto a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, que se haga como en la Premier, que el más gane por el reparto de derechos de TV gane 120 millones y el que menos gane 80. Es verdad que al final los que venden más quieren ganar más y estoy de acuerdo, pero lo que no puede ser es que se diga que nadie ve un Osasuna-Elche. No lo verá el que no le guste el fútbol. Yo sí que lo veo porque me gusta el fútbol. Mira Osasuna, igual su fichaje más caro cuesta 5 millones. Pues a mí no me parece justo ¿qué va a competir, contra el Madrid, el Barça o el Atleti? Para que la Liga sea más competitiva evidentemente se tienen que nivelar los derechos de TV y los ingresos. Es normal que unos ganen más que otros, repito. Pero se tiene que nivelar”.

Sigan, sigan…

“Es como lo de la UEFA. Perfecto que haya modificaciones, nuevas normas, nuevos cuadros, nueva organización, los formatos, las reglas…es verdad que todo tiene que evolucionar. Está bien. Por ejemplo, a mi me gusta que haya cinco cambios. Hace que el partido tenga más intensidad, que haya más ritmo, que los jugadores se lesionen menos…eso lo veo bien. Lo que no estoy a favor es de que 15 clubes que ganen mucho dinero y que el resto de clubes ganen poco o casi nada de dinero. Tampoco existe la meritocracia porque hagas lo que hagas no te vale de nada, y eso no me convence….El fútbol siempre ha sido de la gente y de la afición”.

Tema importante. La familia. Tengo la sensación de que te apoya da mucho equilibrio. ¿Es un tópico que la familia es importante o realmente lo es para un futbolista?

“Claro que lo es, sobre todo cuando estás fuera de tu casa. En mi caso es muy importante. Mi mujer tampoco es valenciana, está lejos de sus padres, hermanos y sobrinos. Yo fuera de mi casa también, no veo a mis padres lo que me gustaría, mi hermana lo mismo…Al final lo que tengo aquí, aunque he hecho muchos amigos, lo que tienes es tu mujer y tus hijos. Yo tengo dos, voy a tener otro ahora…ya me retiro (risas)…ya cuelgo las botas…Pero para mí en serio, es muy importante que mi mujer y mis hijos estén bien, eso me ayuda. Si ellos no están bien, no voy a rendir de la mejor manera. Quieres que tus hijos se relaciones bien en el colegio, que tu mujer esté bien…Y ahora eso lo tengo. El mayor tiene 5 años pero el pequeño, Diego, es peor. Es más malo que el otro. El pequeño es muy revoltoso, y el mayor se porta bien. Le tengo apuntado al fútbol pero la pena es que juega los sábado y no puedo ir a verle. El pequeño quiere apuntarse, veremos qué pasa en el futuro.”

¿Sigues yendo por el barrio? ¿Sigues dejándote ver por Coslada?

“Voy mucho a Coslada, tuve que ir a hacer unas gestiones. Con el tema del virus llevaba un año y pico sin ir para ver a mis abuelos y mis primos. Pero sí que habitualmente, si hay normalidad, sí que suelo ir bastante a Coslada, con el AVE se puede y no se tarde demasiado. Tengo casa en el barrio del Puerto”.

Ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias y suerte.

“Gracias a vosotros”.

Rubén Uría