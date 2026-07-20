Dani Olmo critica el comportamiento de los jugadores de Argentina en la final del Mundial. En la zona mixta afirmó que «buscaban constantemente un motivo para pelear».

Tras la final, que España ganó 1-0, el enfrentamiento se descontroló: Leandro Paredes y Nahuel Molina escalaron la tensión, y el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala cruzó la línea al golpear a Olmo.

«Si alguien de su cuerpo técnico me pone las manos en la cara, mi primera reacción es devolver el golpe», explica en la zona mixta. «Soy humano y en el fragor de la batalla uno se defiende».

«Pero me contuve; no quería dar mal ejemplo a los niños y aficionados que nos veían en casa. Tenemos una responsabilidad como modelos a seguir».

Hubo otros incidentes en los que no intervino, pero le resultan irrelevantes: «Me da igual lo que hicieron tras el partido. Pueden tener rabietas o repartir golpes, pero hoy mostramos más clase dentro y fuera del campo».

Para terminar, el centrocampista aprovecha la ocasión para mencionar también a Lionel Messi, aunque sobre todo en sentido positivo. «Seamos sinceros: aparte de Messi, que siempre se comporta con auténtica clase, parecía como si el resto de ese equipo y el cuerpo técnico estuvieran todo el rato esperando una excusa para buscar pelea».