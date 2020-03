Dani Carvajal, sobre el coronavirus: "¿Las plantillas de Primera y Segunda somos inmunes?"

El lateral del Real Madrid dio su opinión después de que la RFEF suspendiera todas las competiciones estatales no profesionales masculinas y femeninas

Dani Carvajal no está de acuerdo con el comunicado que ha emitido este miércoles la Real Federación Española de Fútbol, ese en el que se anuncia que se suspenden todas las competiciones estatales no profesionales masculinas y femeninas durante las próximas dos semanas.

“¿Las plantillas de Primera y Segunda somos inmunes?”, se preguntó el lateral del , que este viernes recibe al a puerta cerrada en el Santiago Bernabéu, por la jornada 28 de .

De esa manera, el ex jugador del , a través de las redes sociales, mostraba su descontento con la decisión de suspender todo el fútbol español excepto las dos categorías más importantes.

Otro futbolista que ha dado su opinión fue el delantero del Raúl de Tomás: “¿Por qué no podemos opinar los propios jugadores? ¿Por qué unos sí y otros no? O todos o ninguno, pero con la salud no se juega”, esgrimía el ex del .

Cabe señalar que, según ha informado la Cadena SER, la Federación ha solicitado a LaLiga, organismo que regular la competición en Primera y Segunda, que paren también al igual que el resto del fútbol.