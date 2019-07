Dani Alves, sobre Messi: "Los amigos no siempre tienen la razón, hubo una falta de respeto"

El lateral brasileño volvió a referirse a las acusaciones que realizó el delantero argentino tras la eliminación Albiceleste en la Copa América.

Después de que Lionel Messi hablara de "corrupción" en la Conmebol y de que afirmara que la Copa América estaba armada para que la ganara Brasil, muchos protagonistas de la Canarinha salieron al cruce del delantero argentino. "No estoy de acuerdo con lo que dijo sobre que esto está comprado, porque nosotros hemos corrido y dejado mucho para ser campeones. Puede estar molesto, pero no comparto con lo que piensa", decía Dani Alves minutos después de la consagración brasileña ante Perú. Precisamente el propio lateral derecho volvió a referirse a las declaraciones de Messi, su ex compañero en el , y lo hizo en una entrevista concedida al programa Bem Amigos, que se emite por Sport TV, el canal deportivo de O Globo.

"Los amigos no siempre tienen la razón. Eso es lo que dije. Él puede estar en un momento caliente, habiendo dicho eso. Pero no puedo estar de acuerdo con él", comentó el ya ex jugador de y Paris Saint-Germain, que actualmente no tiene equipo. "Hay una falta de respeto por una institución, el equipo brasileño. Falta de respeto con una serie de profesionales que han renunciado a muchas cosas por el sueño de un título. No es porque sea mi amigo que no voy a seguir la línea. Creo que él no tiene razón, y no voy a estar de acuerdo", comentó.

"El problema de es que no entiende que tienen a Messi en el equipo y no saben aprovechar una estrella como él", agregó.

Por otro lado, Alves contó que Pep Guardiola se enfadaba cuando el brasileño siempre intentaba darle la pelota a Messi en el Barça. "Con Guardiola tuve muchos problemas con el juego de toque. Yo siempre intentaba conectar con Messi, pero Guardiola se enfadaba. Un día le dije que no aceptaba sus quejas. Si Messi pasa dos minutos sin tocar la pelota, se desconecta del juego. Si vamos a prepararlo para que nos defina el juego, él tiene que estar conectado en el juego. Así que lo voy a conectar con nosotros. Entonces él me dijo: "Tienes razón". Estos jugadores tienen que estar siempre con el balón".

Al mismo tiempo, reveló que algo parecido ocurría con Neymar en el : "El equipo juega para Messi y también para Cristiano. El equipo también tiene que jugar para Neymar. Son jugadores diferentes. Cuanto más juega el equipo para ellos, más responden, no se trata de ser egoísta. Mi trabajo como amigo de Neymar es demostrar que tiene que potencializar su juego. ¿Dónde veo que está desequilibrado? Desde el centro hacia adelante, lo animo mucho. Su perfil de jugador hace que deba jugar desde el centro hacia adelante. Cuanto mejor posicionado estér, más participará el equipo, la pelota les llegará y desequilibrarán".

Por último, aseguró que Tite, seleccionador de , es el mejor gestor de equipo que conoció, incluso por encima de Guardiola. "Como gestor de equipo es el mejor. Ni siquiera Guardiola es igual".