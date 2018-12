Dani Alves, sobre el cáncer de Abidal: "Ya había perdido a un compañero y me decía, 'otro no, por favor"

El jugador brasileño explicó en el documental 'Take the Ball, Pass the Ball' cómo vivió la noticia de la enfermedad de su compañero en 2011.

Dani Alves explicó en el documental 'Take the Ball, Pass the Ball', estrenado recientemente y que trata sobre todos los detalles, deportivos y no, de la etapa del Barcelona de Guardiola, cómo vivió la noticia del cáncer que sufrió su excompañero Eric Abidal en 2011. Alves, por entonces en el Barça, no quería perder a otro compañero cercano, tras haber vivido de cerca el fallecimiento de Antonio Puerta, durante la etapa del brasileño en Sevilla.

"Abidal era una de las grandes personas del vestuario al que admirábamos por su forma de ser, por su alegría. Yo había perdido ya a un excompañero en el Sevilla (recordando la figura de Antonio Puerta en 2007). Entonces me decía no, eso no me puede estar pasando otra vez, otro no, por favor. La primera vez no podía ayudar, pero ahora sí está a mi alcance, por qué no. Si yo podía ayudarle a que siga viviendo y que esté aquí, me da igual mi profesión", dijo el actual lateral del PSG.

El propio Abidal, explica sus sensaciones sobre aquel año y cómo terminó levantando la Champions League tras un generoso gesto del entonces capitán Puyol: "Alves vino y me dijo 'Abi, tenemos el mismo grupo sanguíneo y te doy la parte de mi hígado'. Después de esto la gente ya vio a Dani como alguien diferente".

Alves cuenta con más detalle todo lo acontecido: "Lo hice en privado, no lo iba a contar a nadie hasta que él lo contó. Creo que no me perdonaría no ayudarle, no podía permitírmelo. Hasta que vino una solución. No me arrepiento".