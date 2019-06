Las polémicas arbitrales en la final de la Champions League entre Liverpool y Tottenham

Las decisiones de Damir Skomina, vistas con lupa.

Damir Skomina (Koper, Eslovenia, 5 de agosto de 1976) es el árbitro designado por la UEFA para impartir justicia en la final Champions League 2019 que ya disputan el y el en el Wanda Metropolitano de Madrid. Cualquier decisión importante que tome el colegiado será vista con lupa por todo el mundo del fútbol, por lo que en este artículo repasaremos las polémicas más importantes de la cita continental:

25 SEGUNDOS: PENALTI PARA EL LIVERPOOL

Para algunos, la jugada no deja lugar para las dudas: un centro de Sadio Mané pega en el brazo de Sissoko y Skomina señala inmediatamente el punto del penalti. Mohamed Salah no perdonó y adelantó a los Reds en la primera acción del encuentro. Para otros, el jugador del Tottenham levanta el brazo para indicarle a su compañero que se mueva y la pelota le da en el costado, por lo que no hay intención ni usa sus brazos para ocupar espacio. Por ende, no habría penalti. La primera polémica, zanjada VAR mediante, llegó temprano.