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Mauricio Pochettino ha lanzado un mensaje desafiante al Manchester City al iniciar oficialmente su etapa al frente del Manchester United. El técnico argentino tomó un avión privado rumbo a Inglaterra tras su último partido con la selección de Estados Unidos y prometió cambiar el equilibrio de fuerzas en la ciudad.

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Un mensaje desafiante al lado azul de Mánchester

Pochettino ya ha aterrizado en Mánchester para comenzar su nueva etapa como entrenador, aunque el argentino pidió «tiempo» para resolver la crisis que atraviesa el club y rebajó así las expectativas inmediatas. Sin embargo, el exentrenador del Tottenham y del Chelsea no se contuvo cuando le preguntaron por el actual equilibrio de fuerzas en su nueva ciudad. Después de que un entrevistador le dijera que Mánchester siempre sería azul, el técnico, de 54 años, rechazó de inmediato esa idea. «De ninguna manera», respondió negando con la cabeza, según cita el Daily Mail. «Ya lo verás. Dame tiempo. Dame tiempo y entonces eso... eso va a cambiar», afirmó.

La llegada se produce en un momento crítico para el Manchester United, que puso fin a la etapa de Michael Carrick el pasado jueves. La directiva del club, encabezada por Omar Berrada y Jason Wilcox, habría pagado una indemnización de 10 millones de libras para hacerse con los servicios del argentino. La inversión refleja la urgencia en Old Trafford por enderezar una temporada en la que el equipo ha caído a los tres últimos puestos de la Premier League.

Pochettino pide paciencia en Old Trafford

El nombramiento supone un rápido regreso a la Premier League para el exentrenador del Southampton, que más recientemente llevó a la selección de Estados Unidos a las eliminatorias del Mundial. Su último partido al frente de una selección fue una victoria por 2-0 ante Haití en Cincinnati el martes por la noche, un triunfo con el que se despidió antes de volver a centrarse en el fútbol de clubes inglés.

Al hablar de la enorme tarea que tiene por delante, Pochettino expresó su entusiasmo por el reto pese a la mala posición del United en la tabla. «El nuevo reto es un gran reto, pero al mismo tiempo es la adrenalina que quieres sentir. Tenemos que aportar nuestro sentido común... sabemos que esta no es una situación que merezca un club como el Manchester United, cuya afición es increíble», dijo Pochettino, según cita ESPN.

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Las cifras de carrera y el rendimiento táctico

Una de las principales críticas que su predecesor, Michael Carrick, dirigió a la plantilla fue la falta de esfuerzo físico tras la dura derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Carrick ya había respondido a las quejas tácticas de Bruno Fernandes afirmando que ningún sistema funciona si los jugadores se niegan a correr. Pochettino, sin embargo, ofreció una visión más matizada del despliegue físico del equipo.

«En términos generales, puedo decir que el fútbol es muy complejo y creo que lo importante no es correr o no correr. Hay que correr bien, correr con un objetivo, correr juntos. Después hay que jugar, saber qué se debe hacer y expresar el talento. La mentalidad es muy importante», explicó Pochettino.

Crece el temor al descenso antes del viaje a Anfield

La magnitud del reto que afronta el nuevo entrenador queda reflejada en la clasificación de la Premier League: el United ocupa actualmente el 18.º puesto tras 10 partidos, con una sola victoria en lo que va de temporada. Con apenas ocho puntos, el Manchester United está por detrás de equipos como el Nottingham Forest y el Coventry, inmerso en una inusual lucha en la parte baja de la tabla. El panorama no será más sencillo para el nuevo técnico: su primer partido en el banquillo será una difícil visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool este domingo.