El croata Zlatko Dalic, seleccionador de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que su equipo está preparado para enfrentarse a Omán mañana sábado, en las semifinales de la Copa del Golfo.

Dalic declaró durante la rueda de prensa, retransmitida por la red de canales de Abu Dabi Deportes: "Estoy satisfecho con lo que hemos ofrecido en los partidos anteriores, pero ahora nuestra concentración está puesta por completo en el partido de mañana. Afrontamos el torneo paso a paso, y nuestro objetivo es mantener el rendimiento con el mismo espíritu y determinación".

Y añadió: "Sabemos que el partido ante Omán será muy difícil. Hemos estudiado bien al rival, que ofreció una actuación destacada en los últimos 20 minutos ante Kuwait y logró ganar por 3-1".

Señaló: "Además, la selección de Omán cuenta con un grupo ofensivo potente, y su entrenador Tarek Sektioui está haciendo un buen trabajo, por eso hemos estudiado sus puntos fuertes y débiles, con el fin de establecer la táctica adecuada para el partido".

Y prosiguió: "Respetamos a la selección de Omán, pues todos los partidos entre Emiratos y Omán son difíciles y se caracterizan por la fuerza y la rivalidad, por eso estamos cautelosos y preparados para el encuentro de mañana".

Sobre la condición de Emiratos como favorita para el título, Dalic comentó: "Ahora estamos en las semifinales, y estoy contento con la forma en que jugamos en la fase de grupos y con los niveles destacados que ofrecimos. Debemos continuar el camino ganando a Omán y hacer felices a nuestros aficionados".

Dalic abordó el hecho de que la selección de Omán haya dispuesto de un día de descanso adicional, subrayando que eso no será una excusa para la selección de Emiratos antes del partido.

Recalcó: "La selección de Omán ha dispuesto de un día de descanso adicional, pero nosotros no buscamos excusas ni pretextos antes de la semifinal. Nosotros también dimos descanso a algunos elementos titulares en el encuentro ante Qatar".

Y concluyó: "Ganar la Copa del Golfo no es fácil, pero debemos estar preparados y ofrecer lo mejor de nosotros dentro del campo, y estaremos en el máximo grado de concentración ante Omán".















