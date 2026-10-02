El croata Zlatko Dalic, director técnico de la selección de Emiratos Árabes Unidos, confirmó que su equipo está listo para enfrentarse a Omán mañana sábado, en las semifinales de la Copa del Golfo.

Dalic afirmó durante la rueda de prensa, retransmitida por la red de canales Abu Dhabi Sports: "Estoy contento con lo que hemos ofrecido en los partidos anteriores, pero ahora nuestra concentración está puesta por completo en el partido de mañana. Afrontamos el torneo paso a paso, y nuestro objetivo es mantener el mismo rendimiento con el mismo espíritu y la misma determinación".

Y añadió: "Sabemos que el partido ante Omán será muy difícil. Hemos estudiado bien al rival, que ofreció una actuación destacada en los últimos 20 minutos frente a Kuwait y logró ganar por 3-1".

Señaló: "Además, la selección de Omán cuenta con un grupo ofensivo potente, y su entrenador Tarek Sektioui está haciendo un buen trabajo, por lo que hemos estudiado sus puntos fuertes y débiles para plantear la táctica adecuada para el partido".

Continuó: "Respetamos a la selección de Omán, pues todos los partidos entre Emiratos Árabes Unidos y Omán son difíciles y se caracterizan por la intensidad y la igualdad, por eso estamos cautos y preparados para el encuentro de mañana".

Sobre la condición de la selección de Emiratos Árabes Unidos como favorita al título, Dalic comentó: "Ahora estamos en semifinales, y estoy contento por la manera en que jugamos en la fase de grupos y por haber ofrecido niveles destacados. Debemos continuar el camino ganando a Omán y haciendo felices a nuestros aficionados".

Dalic abordó el hecho de que la selección de Omán haya dispuesto de un día más de descanso, subrayando que eso no será una excusa para la selección de Emiratos Árabes Unidos antes del partido.

Recalcó: "La selección de Omán tuvo un día más de descanso, pero nosotros no buscamos excusas ni pretextos antes de las semifinales. Nosotros también dimos descanso a algunos elementos titulares en el encuentro ante Qatar".

Y concluyó: "Ganar la Copa del Golfo no es fácil, pero debemos estar listos y ofrecer lo mejor de nosotros dentro del campo, y estaremos con el máximo grado de concentración ante Omán".















