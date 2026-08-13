El Ajax firmó este jueves un partido flojo ante el Shelbourne FC, pero se clasificó para los play-offs de la Conference League pese al sorprendente empate 2-2. Daley Blind no está en absoluto preocupado por el Ajax, a pesar de la mala segunda parte, en la que no participó.

El Ajax se adelantó en Dublín por medio de Julian Brandt. Los combativos irlandeses jugaron con todo lo que tenían y lograron empatar. El conjunto de Ámsterdam parecía advertido, pero tras el 1-2 de Anton Gaaei, el Shelbourne volvió a reaccionar. En una mala segunda parte, el Ajax ya no consiguió ponerse por delante por tercera vez.

"Teníamos el dominio, pero en algunos momentos nos dejamos intimidar por la lucha que ellos plantean", contó Blind en Ziggo Sport. "Ahí tenemos que salir jugando con mucha más calma, hacer triangulaciones, encontrar la pausa, recomponernos y luego volver a atacar. Ahora les dimos esperanza de que todavía había algo que sacar. Esa sensación no quieres dársela."

A Blind le preguntaron entonces si la actuación del Ajax es motivo de preocupación. "¿Preocupación por qué?", respondió el veterano. "No, desde luego que no. Creo que como equipo estamos mostrando precisamente qué directrices seguimos. Que el juego es mucho más positivo, mucho más ofensivo, y por supuesto, acabamos de empezar con este entrenador. No puede salir todo rodado desde el principio."

"Tampoco será la última vez que juguemos un partido peor. Pero es importante que aprendamos de ello y que crezcamos en cada partido, que queramos crecer en cada entrenamiento, y creo que si pasas dos rondas, al final sigues adelante. Si al final de la temporada quizá llegas lejos en la Conference League, ya nadie hablará de este partido."

"Es una cualidad ganar partidos incluso cuando no juegas bien. Y eso lo hemos hecho en dos partidos", concluyó Blind. Tras la escueta victoria por 3-1 sobre el Shelbourne en la ida de la semana pasada, Julian Brandt y Gaaei marcaron en Tolka Park, aunque llamativamente sus tantos no bastaron para lograr el triunfo.

Blind sabe que los aficionados del Ajax esperaban una victoria. "Vinimos aquí para ganar, y el 2-2 no es el resultado que esperas. En la segunda parte estuve sobre todo tumbado en la camilla de masaje por la patada que recibí en el córner, así que vi poco de la segunda mitad", señaló Blind, que no quiso entrar en más detalles sobre sus "molestias físicas".