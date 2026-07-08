Daley Blind causa una gran impresión desde el primer entrenamiento con el Ajax: «Su valía se nota claramente»

Daley Blind regresó el miércoles al Ajax y esa misma mañana se entrenó con el grupo. Según Voetbal International, Het Parool y ESPN, el defensa de 36 años mostró entusiasmo y disposición.

Bajo la atenta mirada de Menno Geelen (director general), Jordi Cruijff (director técnico) y Siem de Jong (responsable técnico), Blind volvió a entrenar con el Ajax, que se prepara en Garderen para el inicio de la temporada, tras tres años y medio de ausencia.

«Daley Blind retoma inmediatamente su papel en su primer entrenamiento de vuelta en el Ajax», escribe el periodista de VI Lentin Goodijk. «El defensa de 36 años no deja de dar consejos y, sobre todo, de explicar muchas cosas a sus compañeros cuando las instrucciones de Míchel y su cuerpo técnico no quedan del todo claras».

«Daley Blind tomó las riendas, tanto con palabras como con gestos, en su primer entrenamiento con el Ajax», informa Daan Sutorius, de Het Parool. «Estuvo muy pendiente de Dies Janse, con quien formó la pareja de centrales en los partidos de entrenamiento. Incluso cuando las indicaciones de Míchel no quedaban del todo claras, Blind se encargaba de explicar algunas cosas a sus compañeros».

«Blind se está imponiendo con firmeza desde el primer momento tras su regreso», escribe ESPN. «Durante la presión dirige a todo su equipo y, en los descansos para hidratarse, se le ve trabajando con Janse, quien absorbe sus instrucciones como una esponja».

Cuando Mokio no entiende una indicación de Míchel, Blind se acerca y se lo explica en neerlandés. Así, su valor como extensión del técnico queda claro, y además conserva sus cualidades en la construcción del juego.

En cuanto a la velocidad de arranque, la cosa cambia, pero, desde el punto de vista defensivo, Blind nunca ha tenido que depender de su velocidad», según ESPN. Que Blind se implique tan intensamente en la labor de entrenamiento no es ninguna sorpresa. La intención es que el veterano, una vez finalizada su carrera como jugador, comience inmediatamente a trabajar como entrenador en el Ajax.