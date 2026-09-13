Daily Mail: Marmoush, la solución ideal para la crisis del Tottenham, pero con una condición

El Tottenham vive un inicio ofensivo complicado, ya que no ha logrado marcar ningún gol en sus cuatro primeros partidos de la Premier League esta temporada, pese a haber gastado cerca de 320 millones de libras esterlinas en el mercado de fichajes de verano.

Según el diario británico Daily Mail, el delantero egipcio Omar Marmoush parece una de las opciones más adecuadas para poner fin a este inicio estéril, dada la manera que el técnico Roberto De Zerbi quiere aplicar en el Tottenham, la cual se basa en la fluidez de las posiciones y en la capacidad del delantero para desplazarse a zonas más retrasadas y arrastrar consigo al defensor, para después atacar los espacios en colaboración con el extremo o el mediapunta.

Lee también

¿Barcelona o Real Madrid?: un diario español revela el sueño de Al Zabiri

La joven promesa de Alemania da sus primeros pasos con el Barcelona

De Zerbi utilizó a Marmoush en la posición de extremo izquierdo ante el Everton, después de haberlo alineado como delantero frente al Nottingham Forest, pero los movimientos del jugador lo hacen más adecuado para el rol de delantero en el sistema del técnico italiano, según el diario británico.

Marmoush es capaz de alejarse de la línea delantera, participar en la construcción del juego y luego regresar al área para aprovechar los espacios, roles que se ajustan a su movilidad y a su capacidad para jugar en más de una posición.

Además, Marmoush cuenta con un buen historial en la finalización de las jugadas, después de demostrar durante su etapa en Alemania que es capaz de marcar y generar peligro desde diferentes posiciones. Su experiencia con el Manchester City no fue una prueba de un descenso en su capacidad goleadora, pues sus opciones de registrar grandes cifras se vieron afectadas por la presencia de Erling Haaland, que monopoliza la posición de delantero en muchos partidos.

El sufrimiento de Solanke

El informe considera que el exjugador del City parece más cómodo que Dominic Solanke cuando se le pide bajar a zonas más retrasadas según la visión de De Zerbi. Solanke, por su parte, atraviesa un evidente bajón, ya que no marca en la Premier League desde el pasado marzo, y además tuvo una actuación anodina ante el Everton, limitándose a 19 toques, sin ningún disparo a puerta.

La actual plantilla del Tottenham le brinda a De Zerbi la oportunidad de probar a Marmoush en una posición más adelantada, especialmente con la presencia de un gran número de extremos y jugadores capaces de ocupar ambas bandas, entre ellos Savio, que fue titular ante el Everton por la derecha. Por tanto, trasladar a Marmoush a la posición de delantero no impondría necesariamente un cambio radical en la estructura del equipo.

La crisis del Tottenham no se limita a la ausencia del último toque, pues el equipo ha generado muy pocas ocasiones. Además, Savio y Mateus Fernandes no han aportado la contundencia requerida en el último tercio, mientras que Mathys Tel afronta un problema distinto, después de que De Zerbi señalara su tendencia a pensar como un creador de juego más que como un delantero.

Y mientras De Zerbi considera que su equipo necesitará tiempo para adaptarse, la persistente incapacidad para marcar le añade más presión. El próximo enfrentamiento ante el Aston Villa, en la Premier League, podría representar una oportunidad para que Marmoush tenga un rol más adelantado.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora".



