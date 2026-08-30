Da Silva, de las favelas al campo del Barletta: «Chilena y gol, el derbi fue mi noche más bonita»

Mateus Da Silva, delantero del Barletta, comentó así el doblete con el que decidió el derbi del viernes por la noche contra el Bari: «Quizá sea el partido más importante de mi carrera, por la victoria, por la historia y por el doblete. Estoy muy contento por haberme llevado los tres puntos y por el doblete personal. ¿La chilena? Vi que el balón iba alto, tuve un poco de suerte, salió bien».





Y añadió, de nuevo sobre el triunfo ante el Bari: «Fue la noche perfecta, era un derbi, todo fue perfecto. Le dedico el doblete a mi hijo. ¿El Barletta? Es pronto para decir hasta dónde podemos llegar, no me gusta hablar del futuro, pero podemos divertirnos