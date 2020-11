Curicó Unido presentó a Martín Palermo: "Que el club trascienda a nivel internacional"

Martín Palermo vuelve a dirigir un equipo luego de su último paso por el mexicano en 2019. El legendario goleador del fútbol argentino acordó su llegada a , según confirmó el propio club de la Séptima Región por intermedio de un comunicado.

"El club reafirma el compromiso de trabajar por nuestros objetivos deportivos y confía que las capacidades profesionales de Martín Palermo nos llevarán a cumplirlos", sostienen. "CDP Curicó Unido le desea a Martín Palermo y su cuerpo técnico el mayor de los éxitos en este nuevo desafío profesional y una feliz estadía en nuestra querida ciudad de Curicó", cierra el escrito.

"Que estemos todos como ciudad involucrados es importante. Entre todos podemos acompañarnos y ojalá lograr el objetivo a final de temporada de llegar a una copa internacional", detalló el Titán en su día 1. "Las cosas se vienen haciendo bien, creciendo, proyectándose a futuro. Es lo que a uno lo entusiasma para estar acá. Creo en el trabajo que vienen haciendo año tras año. Tenemos un vínculo vigente hasta el 31 de diciembre del 2021, pero estamos enfocados en estos dos meses para el otro año tengamos más competencias internacionales y el club trascienda a nivel internacional", remató el goleador histórico de . En aquella presentación, Titán vistió de gris y blanco, la indumentaria oficial, y no la banda sangre de la camiseta titular, y apuntó a que desarrollará a más jóvenes de la institución tal como lo hizo en Unión.

Para el ex futbolista será su segunda experiencia en , ya que estuvo al frente de entre 2016 y 2018. Su resultado más destacado fue el puesto de escolta de en el Torneo de Transición 2017. Anteriormente había sido entrenador de y en su país, en una carrera que empezó en 2013.

