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Eloy RoomImago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Curazao suma un punto histórico en el Mundial gracias a la actuación heroica de Eloy Room

Ecuador vs Curazao
Ecuador
Curazao
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Curazao logró un empate 0-0 ante la favorita Ecuador en el Mundial 2026. El portero Eloy Room, con varias atajadas espectaculares, se convirtió en el héroe de la selección, que obtuvo su primer punto en una Copa del Mundo.

Tras la goleada 7-1 sufrida ante Alemania, Curaçao parecía tener pocas opciones frente a Ecuador, que también buscaba sus primeros puntos. El técnico Dick Advocaat reforzó la defensa con un quinto hombre y dejó fuera a Riechedly Bazoer.

En el Arrowhead Stadium, Ecuador creó enseguida una ocasión clara con su capitán, Enner Valencia, pero Room respondió con rapidez. Los sudamericanos dominaron la posesión y mantuvieron a Curaçao cerca de su área. Pedro Vite disparó fuera, Gonzalo Plata se topó con Room y Valencia tampoco pudo superarlo. Pasados 20 minutos, Ecuador acumulaba varios tiros a puerta, mientras Curaçao se limitaba a defender.

Sin embargo, el equipo de Advocaat resistió con valentía. Alemania, una semana antes, había golpeado tras una sólida fase inicial de Curaçao, pero esta vez el daño fue limitado. Al descanso el marcador seguía 0-0, a pesar del 74 % de posesión y las claras ocasiones de Ecuador.

Tras el descanso Ecuador mantuvo la presión: Moisés Caicedo disparó desde lejos y Valencia inquietó desde cerca, pero Room respondió en cada ocasión.

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Sin embargo, Curazao no se limitó a defenderse. Alrededor del minuto 60 creó sus mejores ocasiones: Leandro Bacuna falló un mano a mano y Livano Comenencia obligó a una gran atajada. Poco después, el portero ecuatoriano volvió a intervenir ante un potente disparo de Juninho Bacuna.

En los últimos 15 minutos Ecuador apretó: Valencia cabeceó alto y Angulo falló solo. Room, imperturbable, acumuló 15 paradas.

Con este empate, ambos suman un punto en el Grupo E y conservan opciones de avanzar si ganan en la tercera jornada.

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