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Rian Rosendaal

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Curazao arrolló a Aruba tras el descanso y parece lista para el partido decisivo del Mundial contra Alemania

Curacao vs Aruba
Curacao
Aruba
Amistosos

Curazao recuperó la confianza de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección de Dick Advocaat venció 4-0 a Aruba en la noche del sábado al domingo.

En la primera parte, Advocaat alineó a la segunda línea de Curazao y Aruba, con jugadores de la Segunda y Tercera División neerlandesas, llegó al descanso 0-0. 

Tras el descanso, los titulares entraron y mejoraron el juego. Joshua Brenet, ex del PSV, Vitesse y FC Twente, abrió el marcador en el 53’. Jeremy Antonisse amplió la ventaja un cuarto de hora después. Leandro Bacuna golpeó un poste.

El lateral derecho Livano Comenencia hizo el 3-0 y, ya en el descuento, Juninho Bacuna cerró la goleada con un disparo a la escuadra. 

Con este encuentro concluye la preparación de Curazao. El 14 de junio debutará en el Mundial ante Alemania, que venció 2-1 a Estados Unidos en un amistoso.

El 21 de junio se medirá a Ecuador y cerrará el grupo el 25 ante Costa de Marfil. 

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