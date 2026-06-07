Curazao arrolló a Aruba tras el descanso y parece lista para el partido decisivo del Mundial contra Alemania

Curazao recuperó la confianza de cara al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección de Dick Advocaat venció 4-0 a Aruba en la noche del sábado al domingo.

En la primera parte, Advocaat alineó a la segunda línea de Curazao y Aruba, con jugadores de la Segunda y Tercera División neerlandesas, llegó al descanso 0-0.

Tras el descanso, los titulares entraron y mejoraron el juego. Joshua Brenet, ex del PSV, Vitesse y FC Twente, abrió el marcador en el 53’. Jeremy Antonisse amplió la ventaja un cuarto de hora después. Leandro Bacuna golpeó un poste.

El lateral derecho Livano Comenencia hizo el 3-0 y, ya en el descuento, Juninho Bacuna cerró la goleada con un disparo a la escuadra.

Con este encuentro concluye la preparación de Curazao. El 14 de junio debutará en el Mundial ante Alemania, que venció 2-1 a Estados Unidos en un amistoso.

El 21 de junio se medirá a Ecuador y cerrará el grupo el 25 ante Costa de Marfil.